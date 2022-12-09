https://ria.ru/20221209/zelenskiy-1837459227.html

Журналистка из США захотела записать Зеленского в декларацию иждивенцем

Журналистка из США захотела записать Зеленского в декларацию иждивенцем - РИА Новости, 09.12.2022

Журналистка из США захотела записать Зеленского в декларацию иждивенцем

США намереваются отправить Украине дополнительные 38 миллиардов долларов, несмотря на доказательства отмывания денег правительством Владимира Зеленского и... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T13:17

2022-12-09T13:17

2022-12-09T13:17

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. США намереваются отправить Украине дополнительные 38 миллиардов долларов, несмотря на доказательства отмывания денег правительством Владимира Зеленского и использования террористами в Африке поставленного Киеву оружия, пишет обозреватель Оливия Мюррей в статье для American Thinker.Она раскритиковала правительство США за продолжение финансовой поддержки Киева, несмотря на доказательства того, что члены Конгресса отмывали деньги через Украину и поставленное ВСУ оружие используется террористами в Африке, которые глава комитет Палаты представителей США по вооруженным силам Адам Смит назвал "всего лишь российской пропагандой".Мюррей также поставила под сомнение его заявление о том, что Украина хорошо распоряжается отправленными деньгами, несмотря на то, что страна, как указывает обозреватель, является самой коррумпированной в Европе.Она утверждает, что на Западе отсутствует подотчетность того, что как Киев использует поставленную ему помощь, поскольку сотрудник Пентагона, генеральный инспектор Шон О'Доннелл, ответственный за эту сферу, даже не знает, куда попадают оружие и деньги.На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Глава российского государства назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221209/prestupleniya-1837441691.html

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в мире, владимир зеленский, украина, сша, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато