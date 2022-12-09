Журналистка из США захотела записать Зеленского в декларацию иждивенцем
Американская журналистка Мюррей захотела записать Зеленского в декларацию иждивенцем
© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский в Изюме
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. США намереваются отправить Украине дополнительные 38 миллиардов долларов, несмотря на доказательства отмывания денег правительством Владимира Зеленского и использования террористами в Африке поставленного Киеву оружия, пишет обозреватель Оливия Мюррей в статье для American Thinker.
"Приближается Новый Год, и у меня есть вопрос к активно работающему налоговому управлению: когда я буду заполнять декларацию, можно мне записать туда Зеленского в качестве иждивенца?" — поинтересовалась автор материала.
Она раскритиковала правительство США за продолжение финансовой поддержки Киева, несмотря на доказательства того, что члены Конгресса отмывали деньги через Украину и поставленное ВСУ оружие используется террористами в Африке, которые глава комитет Палаты представителей США по вооруженным силам Адам Смит назвал "всего лишь российской пропагандой".
Мюррей также поставила под сомнение его заявление о том, что Украина хорошо распоряжается отправленными деньгами, несмотря на то, что страна, как указывает обозреватель, является самой коррумпированной в Европе.
Она утверждает, что на Западе отсутствует подотчетность того, что как Киев использует поставленную ему помощь, поскольку сотрудник Пентагона, генеральный инспектор Шон О'Доннелл, ответственный за эту сферу, даже не знает, куда попадают оружие и деньги.
На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Глава российского государства назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".