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Готовность Амурского ГПЗ к началу декабря составила 87,52%
Готовность Амурского ГПЗ к началу декабря составила 87,52% - РИА Новости, 09.12.2022
Готовность Амурского ГПЗ к началу декабря составила 87,52%
Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) построен уже на 87,52% к началу декабря, сообщила инжиниринговая компания НИПИГАЗ. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:14
2022-12-09T15:14
2022-12-09T15:14
россия-китай: главное
сила сибири — 2
амурский гпз
китай
газпром
сибур холдинг
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) построен уже на 87,52% к началу декабря, сообщила инжиниринговая компания НИПИГАЗ."Прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ, которым управляет НИПИГАЗ, к началу декабря 2022 года составил 87,52%", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале компании в мессенджере Telegram.К началу ноября ГПЗ был построен на 87,32%. Таким образом, за ноябрь прогресс реализации составил 0,2 процентного пункта.Строительство Амурского ГПЗ с плановым объемом переработки в 42 миллиарда кубометров газа в год ведется с 2015 года. В качестве сырья он использует газ из трубопровода "Сила Сибири". Сейчас запущены первая и вторая технологические линии, на третьей завершены предпусконаладочные работы, проводятся дополнительные испытания. Всего предусмотрено шесть линий.Согласно проекту, завод будет производить в год 38 миллиардов кубометров товарного газа, поставляемого в Китай, до 60 миллионов кубометров гелия, 2,4 миллиона тонн этана, около 1 миллиона тонн пропана, около 500 тысяч тонн бутана, около 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции. Выход завода на полную мощность ожидается в 2025 году.Заказчик реализации проекта - ООО "Газпром переработка Благовещенск", управление строительством осуществляет НИПИГАЗ, ранее входивший в группу "Сибур".
https://ria.ru/20221207/gazoprovod-1836974867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сила сибири — 2, амурский гпз, китай, газпром, сибур холдинг
Россия-Китай: Главное, Сила Сибири — 2, Амурский ГПЗ, Китай, Газпром, Сибур Холдинг