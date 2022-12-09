https://ria.ru/20221209/yellen-1837360414.html

В США не считают, что Россия причастна к "пробке" танкеров в водах Турции

В США не считают, что Россия причастна к "пробке" танкеров в водах Турции - РИА Новости, 09.12.2022

В США не считают, что Россия причастна к "пробке" танкеров в водах Турции

США не имеют оснований подозревать Россию в причастности к возникновению "пробки" из нефтяных танкеров в турецких водах, заявила министр финансов США Джанет... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T01:53

2022-12-09T01:53

2022-12-09T01:53

в мире

джанет йеллен

турция

сша

россия

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США не имеют оснований подозревать Россию в причастности к возникновению "пробки" из нефтяных танкеров в турецких водах, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.Ранее на этой неделе газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы сообщала, что у берегов Турции сформировалась пробка из нефтяных танкеров. Это произошло после начала действия ограничений цен на нефть из РФ из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании. После этого - в четверг - генеральное управление мореходства Турции заявило, что разрабатывает план по безопасному выводу из пробки танкеров, владельцы которых не могут предоставить письма о страховке."Нет оснований подозревать, что российское правительство причастно к решению Турции запретить судам транзит в Средиземное море", - заявила Йеллен журналистам.Она добавила, что Турция разделяет интересы США в сохранении хорошо снабжаемого нефтяного рынка.Ранее замглавы минфина США Уолли Адейемо в разговоре с представителем МИД Турции пояснил, что введенный с 5 декабря лимит цен на российскую нефть не требует дополнительных проверок судов в турецких территориальных водах.

https://radiosputnik.ria.ru/20221208/turtsiya-1837312176.html

https://ria.ru/20221208/bosfor-1837282117.html

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в мире, джанет йеллен, турция, сша, россия, санкции в отношении россии