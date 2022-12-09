https://ria.ru/20221209/yashin-1837497602.html
Суд приговорил Яшина* к 8,5 года колонии за фейки об армии
Суд приговорил Яшина* к 8,5 года колонии за фейки об армии - РИА Новости, 09.12.2022
Суд приговорил Яшина* к 8,5 года колонии за фейки об армии
Мещанский суд Москвы в пятницу приговорил бывшего муниципального депутата Илью Яшина* к 8,5 годам колонии общего режима за распространение фейков про российскую РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:11
2022-12-09T15:11
2022-12-09T15:33
илья яшин
россия
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в пятницу приговорил бывшего муниципального депутата Илью Яшина* к 8,5 годам колонии общего режима за распространение фейков про российскую армию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласила приговор судья.Ранее в ходе прений прокурор попросил приговорить Яшина* к девяти годам колонии общего режима и лишить его права заниматься администрированием сайтов и иных ресурсов в интернете на четыре года. Защита настаивала на оправдании.По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.СК РФ полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".В качестве дополнительного наказания суд запретил Яшину* четыре года после освобождения администрировать интернет-сайты и сохранил арест, наложенный на его счета (после вступления приговора в силу его снимут).Как указала судья, Яшин* осознавал противоправный характер своих действий и руководствовался мотивом политической деятельности. В итоге он "создал реальную угрозу формирования негативного отношения к вооруженным силам и ложного представления о целях специальной военной операции".Сам Яшин* заявлял, что приводил разные точки зрения и просто "публично сомневался в официальной позиции Минобороны". Но судья посчитала, что это лишь попытка уйти от ответственности.Она указала, что доказательства обвинения более убедительны, показания свидетелей объективны и согласуются между собой, а выводы экспертизы не вызывают сомнений.Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20221205/bot-ferma-1836463227.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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илья яшин, россия, общество
Илья Яшин, Россия, Общество
15:11 09.12.2022 (обновлено: 15:33 09.12.2022)
Суд приговорил Яшина* к 8,5 года колонии за фейки об армии
Суд приговорил Яшина к 8,5 года колонии общего режима за распространение фейков об армии
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в пятницу приговорил бывшего муниципального депутата Илью Яшина* к 8,5 годам колонии общего режима за распространение фейков про российскую армию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласила приговор судья.
Ранее в ходе прений прокурор попросил приговорить Яшина* к девяти годам колонии общего режима и лишить его права заниматься администрированием сайтов и иных ресурсов в интернете на четыре года. Защита настаивала на оправдании.
По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче
.
СК РФ
полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".
В качестве дополнительного наказания суд запретил Яшину* четыре года после освобождения администрировать интернет-сайты и сохранил арест, наложенный на его счета (после вступления приговора в силу его снимут).
Как указала судья, Яшин* осознавал противоправный характер своих действий и руководствовался мотивом политической деятельности. В итоге он "создал реальную угрозу формирования негативного отношения к вооруженным силам и ложного представления о целях специальной военной операции".
Сам Яшин* заявлял, что приводил разные точки зрения и просто "публично сомневался в официальной позиции Минобороны". Но судья посчитала, что это лишь попытка уйти от ответственности.
Она указала, что доказательства обвинения более убедительны, показания свидетелей объективны и согласуются между собой, а выводы экспертизы не вызывают сомнений.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.
* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.