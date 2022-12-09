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Суд приговорил Яшина* к 8,5 года колонии за фейки об армии

Суд приговорил Яшина* к 8,5 года колонии за фейки об армии - РИА Новости, 09.12.2022

Суд приговорил Яшина* к 8,5 года колонии за фейки об армии

Мещанский суд Москвы в пятницу приговорил бывшего муниципального депутата Илью Яшина* к 8,5 годам колонии общего режима за распространение фейков про российскую РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T15:11

2022-12-09T15:11

2022-12-09T15:33

илья яшин

россия

общество

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в пятницу приговорил бывшего муниципального депутата Илью Яшина* к 8,5 годам колонии общего режима за распространение фейков про российскую армию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласила приговор судья.Ранее в ходе прений прокурор попросил приговорить Яшина* к девяти годам колонии общего режима и лишить его права заниматься администрированием сайтов и иных ресурсов в интернете на четыре года. Защита настаивала на оправдании.По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.СК РФ полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".В качестве дополнительного наказания суд запретил Яшину* четыре года после освобождения администрировать интернет-сайты и сохранил арест, наложенный на его счета (после вступления приговора в силу его снимут).Как указала судья, Яшин* осознавал противоправный характер своих действий и руководствовался мотивом политической деятельности. В итоге он "создал реальную угрозу формирования негативного отношения к вооруженным силам и ложного представления о целях специальной военной операции".Сам Яшин* заявлял, что приводил разные точки зрения и просто "публично сомневался в официальной позиции Минобороны". Но судья посчитала, что это лишь попытка уйти от ответственности.Она указала, что доказательства обвинения более убедительны, показания свидетелей объективны и согласуются между собой, а выводы экспертизы не вызывают сомнений.Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

илья яшин, россия, общество