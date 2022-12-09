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Суд признал Яшина* виновным в распространении фейков об армии - РИА Новости, 09.12.2022
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Суд признал Яшина* виновным в распространении фейков об армии
Суд признал Яшина* виновным в распространении фейков об армии - РИА Новости, 09.12.2022
Суд признал Яшина* виновным в распространении фейков об армии
Мещанский суд Москвы признал бывшего муниципального депутата Илью Яшина* виновным в распространении фейков про российскую армию, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:45
2022-12-09T14:23
россия
происшествия
илья яшин
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы признал бывшего муниципального депутата Илью Яшина* виновным в распространении фейков про российскую армию, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Яшин* совершил распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах под видом достоверной информации", — отметил в приговоре судья.Сейчас чтение приговора продолжается, какое наказание суд посчитает справедливым, станет ясно позднее. Прокурор запрашивал для бывшего депутата девять лет колонии общего режима, защита просила об оправдании.По версии следствия, в апреле Яшин* в прямом эфире на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об "убийствах российскими военными мирных граждан в Буче".СК полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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россия, происшествия, илья яшин, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Илья Яшин, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
13:45 09.12.2022 (обновлено: 14:23 09.12.2022)
 
Суд признал Яшина* виновным в распространении фейков об армии

Суд в Москве признал бывшего мундепа Яшина виновным в распространении фейков об армии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкИлья Яшин* во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы. 9 декабря 2022
Илья Яшин* во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы. 9 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Илья Яшин* во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы. 9 декабря 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы признал бывшего муниципального депутата Илью Яшина* виновным в распространении фейков про российскую армию, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Яшин* совершил распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах под видом достоверной информации", — отметил в приговоре судья.
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Сейчас чтение приговора продолжается, какое наказание суд посчитает справедливым, станет ясно позднее. Прокурор запрашивал для бывшего депутата девять лет колонии общего режима, защита просила об оправдании.
По версии следствия, в апреле Яшин* в прямом эфире на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об "убийствах российскими военными мирных граждан в Буче".
СК полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Работа журналиста - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 12:59
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РоссияПроисшествияИлья ЯшинМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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