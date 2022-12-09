13:45 09.12.2022 (обновлено: 14:23 09.12.2022)
Суд признал Яшина* виновным в распространении фейков об армии
Суд в Москве признал бывшего мундепа Яшина виновным в распространении фейков об армии
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкИлья Яшин* во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы. 9 декабря 2022
Илья Яшин* во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы. 9 декабря 2022
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы признал бывшего муниципального депутата Илью Яшина* виновным в распространении фейков про российскую армию, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Яшин* совершил распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах под видом достоверной информации", — отметил в приговоре судья.
Сейчас чтение приговора продолжается, какое наказание суд посчитает справедливым, станет ясно позднее. Прокурор запрашивал для бывшего депутата девять лет колонии общего режима, защита просила об оправдании.
По версии следствия, в апреле Яшин* в прямом эфире на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об "убийствах российскими военными мирных граждан в Буче".
СК полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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