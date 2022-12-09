https://ria.ru/20221209/yashin-1837465962.html

Суд признал Яшина* виновным в распространении фейков об армии

Суд признал Яшина* виновным в распространении фейков об армии - РИА Новости, 09.12.2022

Суд признал Яшина* виновным в распространении фейков об армии

Мещанский суд Москвы признал бывшего муниципального депутата Илью Яшина* виновным в распространении фейков про российскую армию, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T13:45

2022-12-09T13:45

2022-12-09T14:23

россия

происшествия

илья яшин

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы признал бывшего муниципального депутата Илью Яшина* виновным в распространении фейков про российскую армию, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Яшин* совершил распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах под видом достоверной информации", — отметил в приговоре судья.Сейчас чтение приговора продолжается, какое наказание суд посчитает справедливым, станет ясно позднее. Прокурор запрашивал для бывшего депутата девять лет колонии общего режима, защита просила об оправдании.По версии следствия, в апреле Яшин* в прямом эфире на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об "убийствах российскими военными мирных граждан в Буче".СК полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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россия

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Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, илья яшин, москва, следственный комитет россии (ск рф)