13:12 09.12.2022 (обновлено: 13:26 09.12.2022)
Якутские школьники, спасшие жизни людей, получили награду
В День героев Отечества наградили якутских школьников, спасших жизни людей
© Фото : ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия)Якутских школьников, спасших жизни людей, наградили в День Героев Отечества
Якутских школьников, спасших жизни людей, наградили в День Героев Отечества
ЯКУТСК, 9 дек – РИА Новости. Якутских школьников, спасших жизни людей, наградили в День Героев Отечества, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону.
"В День Героев Отечества России проведена торжественная церемония награждения юных защитников памятной медалью Федерального Собрания Российской Федерации "За проявленное мужество". К наградам были представлены пять школьников. Трое из них награждены медалями, также юным героям вручены благодарственные письма от руководства регионального управления МЧС России", - информирует пресс-служба.
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В ведомстве рассказали, что памятной медалью Совфеда РФ "За проявленное мужество", благодарственным письмом ГУМЧС России по Якутии и памятным значком "Юный спасатель" награждены Аниврин Алексеев, Сергей Кузнецов из Кобяйского района, Степанов Василий из Томпонского района.
В июле двое отважных друзей помогли жителям эвакуироваться из подтопленных домов во время дождевого паводка в селе Себян-Кюель Кобяйского улуса. В экстремальной ситуации не растерялся и мальчик из села Крест-Хальджай в Томпонском районе Якутии. Он помог мужчине, которого придавило, когда автомашина съехала с домкрата. Ребята из Вилюйского улуса спасли жизнь своему другу. Мальчик начал задыхаться во время приступа астмы, ингалятора не оказалось под рукой. Один из друзей побежал за помощью, второй сделал астматику массаж.
"Сегодня мы чествуем юных героев нашей страны, тех, кто рискуя жизнью, спасал людей. Отрадно, что дети проявляют храбрость и мужество, оказывая помощь. Хочется поблагодарить родителей, пожелать здоровья детям, благополучия в семьях и ярких свершений. Уверен, что мы еще не раз услышим о ваших славных поступках и достижениях", - приводятся в сообщении слова первого заместителя начальника ГУМЧС России по республике Виталия Немцова.
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