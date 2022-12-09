https://ria.ru/20221209/vzryv-1837627819.html

Причиной взрыва в рязанской двухэтажке мог стать самогонный аппарат

Причиной взрыва в рязанской двухэтажке мог стать самогонный аппарат - РИА Новости, 09.12.2022

Причиной взрыва в рязанской двухэтажке мог стать самогонный аппарат

Самогонный аппарат мог стать причиной взрыва газа в двухэтажном доме в Рязани, сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T20:31

2022-12-09T20:31

2022-12-09T20:31

происшествия

павел малков

жилье

рязань

рязанская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837623351_0:198:1280:918_1920x0_80_0_0_ca7981957a11eb0f9cb14b06f20382a6.jpg

РЯЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Самогонный аппарат мог стать причиной взрыва газа в двухэтажном доме в Рязани, сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области."В настоящее время данная версия рассматривается как наиболее вероятная, по предварительной информации, произошло воспламенение парогазовоздушной смеси от открытого источника огня в районе газовой плиты", - сказали журналистам в ответ на вопрос, мог ли самогонный аппарат стать причиной взрыва.Ранее прокуратура региона информировала, что взрыв в двухэтажном доме в Рязани произошел в газовой колонке. По данным губернатора Павла Малкова, пострадали два человека. МЧС РФ сообщало, что два человека были спасены из-под завалов. Согласно информации ГУ МЧС по Рязанской области, разрушены две квартиры.

рязань

рязанская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Двухэтажный дом в Рязани после обрушения После обрушения в доме в Рязани разрушены две квартиры, спасены два человека, разбор завалов продолжается 2022-12-09T20:31 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, павел малков, жилье, рязань, рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео