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Причиной взрыва в рязанской двухэтажке мог стать самогонный аппарат
Причиной взрыва в рязанской двухэтажке мог стать самогонный аппарат - РИА Новости, 09.12.2022
Причиной взрыва в рязанской двухэтажке мог стать самогонный аппарат
Самогонный аппарат мог стать причиной взрыва газа в двухэтажном доме в Рязани, сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T20:31
2022-12-09T20:31
2022-12-09T20:31
происшествия
павел малков
жилье
рязань
рязанская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Самогонный аппарат мог стать причиной взрыва газа в двухэтажном доме в Рязани, сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области."В настоящее время данная версия рассматривается как наиболее вероятная, по предварительной информации, произошло воспламенение парогазовоздушной смеси от открытого источника огня в районе газовой плиты", - сказали журналистам в ответ на вопрос, мог ли самогонный аппарат стать причиной взрыва.Ранее прокуратура региона информировала, что взрыв в двухэтажном доме в Рязани произошел в газовой колонке. По данным губернатора Павла Малкова, пострадали два человека. МЧС РФ сообщало, что два человека были спасены из-под завалов. Согласно информации ГУ МЧС по Рязанской области, разрушены две квартиры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Двухэтажный дом в Рязани после обрушения
После обрушения в доме в Рязани разрушены две квартиры, спасены два человека, разбор завалов продолжается
2022-12-09T20:31
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PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, павел малков, жилье, рязань, рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
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Причиной взрыва в рязанской двухэтажке мог стать самогонный аппарат
ГУ МЧС: причиной взрыва в рязанской двухэтажке мог стать самогонный аппарат