Рейтинг@Mail.ru
Взрыв газа в жилом доме в Рязани разрушил две квартиры - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/vzryv-1837613429.html
Взрыв газа в жилом доме в Рязани разрушил две квартиры
Взрыв газа в жилом доме в Рязани разрушил две квартиры - РИА Новости, 09.12.2022
Взрыв газа в жилом доме в Рязани разрушил две квартиры
Две квартиры разрушены после взрыва газа в двухэтажном доме в Рязани, сообщает ГУ МЧС по Рязанской области. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T19:34
2022-12-09T19:46
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рязанская область
россия
рязань
взрыв бытового газа в жилом доме в рязани
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837615522_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f861576b0d1ef727c76dd1c32a66b020.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Две квартиры разрушены после взрыва газа в двухэтажном доме в Рязани, сообщает ГУ МЧС по Рязанской области.Ранее прокуратура региона информировала, что взрыв в двухэтажном доме в Рязани произошел в газовой колонке, прокуроры проверят действия ответственных за содержание дома и соблюдение законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования. По данным губернатора Павла Малкова, пострадали два человека. МЧС РФ сообщало, что два человека были спасены из-под завалов."Произошло обрушение межкомнатной перегородки, вследствие чего в первом подъезде дома второй этаж здания частично обрушился на первый. Разрушены две квартиры", - говорится в сообщении.Ранее в ГУ МЧС сообщали об эвакуации 10 человек. Ведомство информирует, что на месте происшествия дежурят два автобуса, эвакуированных планируется разместить в пунктах временного размещения.
https://ria.ru/20221209/prichina-1837603224.html
https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html
рязанская область
россия
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Двухэтажный дом в Рязани после обрушения
После обрушения в доме в Рязани разрушены две квартиры, спасены два человека, разбор завалов продолжается
2022-12-09T19:34
true
PT0M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837615522_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6067e5deb6ca14862ee14bb903cb4684.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанская область, россия, рязань, взрыв бытового газа в жилом доме в рязани
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Рязанская область, Россия, Рязань, Взрыв бытового газа в жилом доме в Рязани
19:34 09.12.2022 (обновлено: 19:46 09.12.2022)
 
Взрыв газа в жилом доме в Рязани разрушил две квартиры

МЧС: взрыв газа в двухэтажном жилом доме в Рязани разрушил две квартиры

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Две квартиры разрушены после взрыва газа в двухэтажном доме в Рязани, сообщает ГУ МЧС по Рязанской области.
Ранее прокуратура региона информировала, что взрыв в двухэтажном доме в Рязани произошел в газовой колонке, прокуроры проверят действия ответственных за содержание дома и соблюдение законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования. По данным губернатора Павла Малкова, пострадали два человека. МЧС РФ сообщало, что два человека были спасены из-под завалов.
Место взрыва газа в жилом доме в Рязани - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 19:00
Названа предварительная причина взрыва в рязанской двухэтажке
"Произошло обрушение межкомнатной перегородки, вследствие чего в первом подъезде дома второй этаж здания частично обрушился на первый. Разрушены две квартиры", - говорится в сообщении.
Ранее в ГУ МЧС сообщали об эвакуации 10 человек. Ведомство информирует, что на месте происшествия дежурят два автобуса, эвакуированных планируется разместить в пунктах временного размещения.
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 08:48
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022 году
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Рязанская областьРоссияРязаньВзрыв бытового газа в жилом доме в Рязани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала