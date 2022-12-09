https://ria.ru/20221209/vzryv-1837613429.html

Взрыв газа в жилом доме в Рязани разрушил две квартиры

Взрыв газа в жилом доме в Рязани разрушил две квартиры - РИА Новости, 09.12.2022

Взрыв газа в жилом доме в Рязани разрушил две квартиры

Две квартиры разрушены после взрыва газа в двухэтажном доме в Рязани, сообщает ГУ МЧС по Рязанской области. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T19:34

2022-12-09T19:34

2022-12-09T19:46

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рязанская область

россия

рязань

взрыв бытового газа в жилом доме в рязани

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837615522_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f861576b0d1ef727c76dd1c32a66b020.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Две квартиры разрушены после взрыва газа в двухэтажном доме в Рязани, сообщает ГУ МЧС по Рязанской области.Ранее прокуратура региона информировала, что взрыв в двухэтажном доме в Рязани произошел в газовой колонке, прокуроры проверят действия ответственных за содержание дома и соблюдение законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования. По данным губернатора Павла Малкова, пострадали два человека. МЧС РФ сообщало, что два человека были спасены из-под завалов."Произошло обрушение межкомнатной перегородки, вследствие чего в первом подъезде дома второй этаж здания частично обрушился на первый. Разрушены две квартиры", - говорится в сообщении.Ранее в ГУ МЧС сообщали об эвакуации 10 человек. Ведомство информирует, что на месте происшествия дежурят два автобуса, эвакуированных планируется разместить в пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20221209/prichina-1837603224.html

https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html

рязанская область

россия

рязань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Двухэтажный дом в Рязани после обрушения После обрушения в доме в Рязани разрушены две квартиры, спасены два человека, разбор завалов продолжается 2022-12-09T19:34 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанская область, россия, рязань, взрыв бытового газа в жилом доме в рязани