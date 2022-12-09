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Взрыв газа в жилом доме в Рязани разрушил две квартиры
Взрыв газа в жилом доме в Рязани разрушил две квартиры - РИА Новости, 09.12.2022
Взрыв газа в жилом доме в Рязани разрушил две квартиры
Две квартиры разрушены после взрыва газа в двухэтажном доме в Рязани, сообщает ГУ МЧС по Рязанской области. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T19:34
2022-12-09T19:34
2022-12-09T19:46
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рязанская область
россия
рязань
взрыв бытового газа в жилом доме в рязани
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Две квартиры разрушены после взрыва газа в двухэтажном доме в Рязани, сообщает ГУ МЧС по Рязанской области.Ранее прокуратура региона информировала, что взрыв в двухэтажном доме в Рязани произошел в газовой колонке, прокуроры проверят действия ответственных за содержание дома и соблюдение законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования. По данным губернатора Павла Малкова, пострадали два человека. МЧС РФ сообщало, что два человека были спасены из-под завалов."Произошло обрушение межкомнатной перегородки, вследствие чего в первом подъезде дома второй этаж здания частично обрушился на первый. Разрушены две квартиры", - говорится в сообщении.Ранее в ГУ МЧС сообщали об эвакуации 10 человек. Ведомство информирует, что на месте происшествия дежурят два автобуса, эвакуированных планируется разместить в пунктах временного размещения.
https://ria.ru/20221209/prichina-1837603224.html
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Двухэтажный дом в Рязани после обрушения
После обрушения в доме в Рязани разрушены две квартиры, спасены два человека, разбор завалов продолжается
2022-12-09T19:34
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PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанская область, россия, рязань, взрыв бытового газа в жилом доме в рязани
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Рязанская область, Россия, Рязань, Взрыв бытового газа в жилом доме в Рязани
19:34 09.12.2022 (обновлено: 19:46 09.12.2022)
Взрыв газа в жилом доме в Рязани разрушил две квартиры
МЧС: взрыв газа в двухэтажном жилом доме в Рязани разрушил две квартиры