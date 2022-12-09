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В Рязани после взрыва газа в жилом доме спасли двух человек

В Рязани после взрыва газа в жилом доме спасли двух человек - РИА Новости, 09.12.2022

В Рязани после взрыва газа в жилом доме спасли двух человек

Два человека спасены в Рязани после взрыва газа в двухэтажном доме, разбор завалов продолжается, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T19:02

2022-12-09T19:02

2022-12-09T19:24

происшествия

рязань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв бытового газа в жилом доме в рязани

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Два человека спасены в Рязани после взрыва газа в двухэтажном доме, разбор завалов продолжается, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожарно-спасательными подразделениями из под завала спасены два человека, переданы медикам. Работы по разбору завала продолжаются", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html

рязань

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происшествия, рязань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв бытового газа в жилом доме в рязани