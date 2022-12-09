США хотят спровоцировать дефолт в России, заявил замглавы МИД

"Мало того, что американцы рейдерски захватили размещенную в банках США часть российских валютных резервов, они еще пытаются нам предписать, чтобы платежи по госдолгу осуществлялись за счет экспортной выручки, не скрывая цели истощить наши запасы валюты", - сказал Рябков, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".