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США хотят спровоцировать дефолт в России, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 09.12.2022
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США хотят спровоцировать дефолт в России, заявил замглавы МИД
США хотят спровоцировать дефолт в России, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 09.12.2022
США хотят спровоцировать дефолт в России, заявил замглавы МИД
США хотят истощить запасы валюты в России, спровоцировать дефолт и разрушение российской экономики, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:19
2022-12-09T14:34
экономика
сша
россия
в мире
сергей рябков
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США хотят истощить запасы валюты в России, спровоцировать дефолт и разрушение российской экономики, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Перекрытие каналов для американских и западных инвестиций рассматриваются как один из инструментов, призванных спровоцировать дефолт и последующее разрушение нашей экономики", - добавил Рябков.
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экономика, сша, россия, в мире, сергей рябков
Экономика, США, Россия, В мире, Сергей Рябков
14:19 09.12.2022 (обновлено: 14:34 09.12.2022)
 
США хотят спровоцировать дефолт в России, заявил замглавы МИД

Замглавы МИД Рябков: США хотят спровоцировать дефолт и разрушить российскую экономику

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США хотят истощить запасы валюты в России, спровоцировать дефолт и разрушение российской экономики, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мало того, что американцы рейдерски захватили размещенную в банках США часть российских валютных резервов, они еще пытаются нам предписать, чтобы платежи по госдолгу осуществлялись за счет экспортной выручки, не скрывая цели истощить наши запасы валюты", - сказал Рябков, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Перекрытие каналов для американских и западных инвестиций рассматриваются как один из инструментов, призванных спровоцировать дефолт и последующее разрушение нашей экономики", - добавил Рябков.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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ЭкономикаСШАРоссияВ миреСергей Рябков
 
 
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