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США хотят спровоцировать дефолт в России, заявил замглавы МИД
США хотят спровоцировать дефолт в России, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 09.12.2022
США хотят спровоцировать дефолт в России, заявил замглавы МИД
США хотят истощить запасы валюты в России, спровоцировать дефолт и разрушение российской экономики, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:19
2022-12-09T14:19
2022-12-09T14:34
экономика
сша
россия
в мире
сергей рябков
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США хотят истощить запасы валюты в России, спровоцировать дефолт и разрушение российской экономики, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Перекрытие каналов для американских и западных инвестиций рассматриваются как один из инструментов, призванных спровоцировать дефолт и последующее разрушение нашей экономики", - добавил Рябков.
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экономика, сша, россия, в мире, сергей рябков
Экономика, США, Россия, В мире, Сергей Рябков
14:19 09.12.2022 (обновлено: 14:34 09.12.2022)
США хотят спровоцировать дефолт в России, заявил замглавы МИД
Замглавы МИД Рябков: США хотят спровоцировать дефолт и разрушить российскую экономику