https://ria.ru/20221209/vto-1837609020.html

В США назвали ВТО неэффективной в сдерживании Китая

В США назвали ВТО неэффективной в сдерживании Китая - РИА Новости, 09.12.2022

В США назвали ВТО неэффективной в сдерживании Китая

США не согласны с претензиями ВТО о решениях по экспорту стали и алюминия из Китая и других стран, не пойдут на поводу у Всемирной торговой организации и не... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T19:21

2022-12-09T19:21

2022-12-09T19:42

сша

китай

всемирная торговая организация (вто)

в мире

торговля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/06/1550390627_0:229:3067:1954_1920x0_80_0_0_9754d739b438c7d80786ff2ee6044244.jpg

ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США не согласны с претензиями ВТО о решениях по экспорту стали и алюминия из Китая и других стран, не пойдут на поводу у Всемирной торговой организации и не изменят позицию, а неэффективность ВТО в сдерживании нерыночных практик Китая свидетельствует о необходимости ее реформирования, заявили в офисе американского торгового представителя.Он подчеркнул, что Вашингтон не разделяет позицию ВТО о том, что США должны оставаться в стороне от этого. "США не передадут полномочия о принятии решений, касающихся основ своей безопасности, комиссиям ВТО", - заявил Ходж.По его словам, администрация США не намерена отменять спорные пошлины и "категорически отвергают" выводы группы экспертов ВТО, заявляя о том, что вопросы нацбезопасности не станут предметом пересмотра и не будут рассматриваться при разрешении споров в рамках ВТО.

https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837559503.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, китай, всемирная торговая организация (вто), в мире, торговля