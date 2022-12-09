Рейтинг@Mail.ru
В США назвали ВТО неэффективной в сдерживании Китая - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/vto-1837609020.html
В США назвали ВТО неэффективной в сдерживании Китая
В США назвали ВТО неэффективной в сдерживании Китая - РИА Новости, 09.12.2022
В США назвали ВТО неэффективной в сдерживании Китая
США не согласны с претензиями ВТО о решениях по экспорту стали и алюминия из Китая и других стран, не пойдут на поводу у Всемирной торговой организации и не... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T19:21
2022-12-09T19:42
сша
китай
всемирная торговая организация (вто)
в мире
торговля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/06/1550390627_0:229:3067:1954_1920x0_80_0_0_9754d739b438c7d80786ff2ee6044244.jpg
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США не согласны с претензиями ВТО о решениях по экспорту стали и алюминия из Китая и других стран, не пойдут на поводу у Всемирной торговой организации и не изменят позицию, а неэффективность ВТО в сдерживании нерыночных практик Китая свидетельствует о необходимости ее реформирования, заявили в офисе американского торгового представителя.Он подчеркнул, что Вашингтон не разделяет позицию ВТО о том, что США должны оставаться в стороне от этого. "США не передадут полномочия о принятии решений, касающихся основ своей безопасности, комиссиям ВТО", - заявил Ходж.По его словам, администрация США не намерена отменять спорные пошлины и "категорически отвергают" выводы группы экспертов ВТО, заявляя о том, что вопросы нацбезопасности не станут предметом пересмотра и не будут рассматриваться при разрешении споров в рамках ВТО.
https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837559503.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/06/1550390627_356:194:2827:2047_1920x0_80_0_0_b305bcd19252fd1e9c5914450fab82e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, китай, всемирная торговая организация (вто), в мире, торговля
США, Китай, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире, Торговля
19:21 09.12.2022 (обновлено: 19:42 09.12.2022)
 
В США назвали ВТО неэффективной в сдерживании Китая

Помощника торгпреда США Ходжа: ВТО неэффективна в сдерживании нерыночных практик Китая

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США не согласны с претензиями ВТО о решениях по экспорту стали и алюминия из Китая и других стран, не пойдут на поводу у Всемирной торговой организации и не изменят позицию, а неэффективность ВТО в сдерживании нерыночных практик Китая свидетельствует о необходимости ее реформирования, заявили в офисе американского торгового представителя.
"ВТО подтвердила неэффективность в противодействии серьезным и постоянным нерыночным возможностям Китая и других, которые являются угрозой для ориентированных на рынок секторов, связанных со сталью и алюминием", - говорится в распространенном сообщении помощника торгпреда США Адама Ходжа.
Он подчеркнул, что Вашингтон не разделяет позицию ВТО о том, что США должны оставаться в стороне от этого. "США не передадут полномочия о принятии решений, касающихся основ своей безопасности, комиссиям ВТО", - заявил Ходж.
По его словам, администрация США не намерена отменять спорные пошлины и "категорически отвергают" выводы группы экспертов ВТО, заявляя о том, что вопросы нацбезопасности не станут предметом пересмотра и не будут рассматриваться при разрешении споров в рамках ВТО.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 17:17
США ввели санкции против китайских компаний, связанных с рыбным промыслом
 
СШАКитайВсемирная торговая организация (ВТО)В миреТорговля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала