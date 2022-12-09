19:21 09.12.2022 (обновлено: 19:42 09.12.2022)
В США назвали ВТО неэффективной в сдерживании Китая
Помощника торгпреда США Ходжа: ВТО неэффективна в сдерживании нерыночных практик Китая
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США не согласны с претензиями ВТО о решениях по экспорту стали и алюминия из Китая и других стран, не пойдут на поводу у Всемирной торговой организации и не изменят позицию, а неэффективность ВТО в сдерживании нерыночных практик Китая свидетельствует о необходимости ее реформирования, заявили в офисе американского торгового представителя.
"ВТО подтвердила неэффективность в противодействии серьезным и постоянным нерыночным возможностям Китая и других, которые являются угрозой для ориентированных на рынок секторов, связанных со сталью и алюминием", - говорится в распространенном сообщении помощника торгпреда США Адама Ходжа.
Он подчеркнул, что Вашингтон не разделяет позицию ВТО о том, что США должны оставаться в стороне от этого. "США не передадут полномочия о принятии решений, касающихся основ своей безопасности, комиссиям ВТО", - заявил Ходж.
По его словам, администрация США не намерена отменять спорные пошлины и "категорически отвергают" выводы группы экспертов ВТО, заявляя о том, что вопросы нацбезопасности не станут предметом пересмотра и не будут рассматриваться при разрешении споров в рамках ВТО.