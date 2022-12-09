https://ria.ru/20221209/vkusvill-1837655033.html
"Вкусвилл" сообщил об утечке персональных данных клиентов
"Вкусвилл" сообщил об утечке персональных данных клиентов - РИА Новости, 10.12.2022
"Вкусвилл" сообщил об утечке персональных данных клиентов
Ряд персональных данных клиентов магазина "Вкусвилл" оказался в открытом доступе, в том числе телефоны, адреса электронной почты и четыре цифры номера... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-09T23:32
2022-12-09T23:32
2022-12-10T00:02
вкусвилл
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Ряд персональных данных клиентов магазина "Вкусвилл" оказался в открытом доступе, в том числе телефоны, адреса электронной почты и четыре цифры номера банковской карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ретейлера.Ранее информация об инциденте появилась в Telegram-каналах.В компании отметили, что в первые часы удалось устранить уязвимости, а также принять все возможные меры, чтобы обезопасить ресурсы. Там также пояснили, что имена, адреса и полные платежные сведения о банковских картах остались в безопасности. Расследование инцидента продолжается.Компания выразила сожаление о том, что данные клиентов попали в руки к третьим лицам, и подчеркнула, что предпринимает все меры, чтобы этого не повторилось.РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вкусвилл, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
ВкусВилл, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
23:32 09.12.2022 (обновлено: 00:02 10.12.2022)
"Вкусвилл" сообщил об утечке персональных данных клиентов
"Вкусвилл" сообщил о расследовании после утечки персональных данных клиентов
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Ряд персональных данных клиентов магазина "Вкусвилл" оказался в открытом доступе, в том числе телефоны, адреса электронной почты и четыре цифры номера банковской карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ретейлера.
Ранее информация об инциденте появилась в Telegram-каналах.
"Об утечке мы узнали в ночь с 8 на 9 декабря. Наши специалисты самостоятельно обнаружили и оперативно приняли меры для исправления ситуации. <…> Мы поняли, что к третьим лицам попали файлы, содержащие публичные данные некоторых наших покупателей, а именно: телефоны и имейлы, даты и суммы заказов и последние четыре цифры номера банковской карты", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что в первые часы удалось устранить уязвимости, а также принять все возможные меры, чтобы обезопасить ресурсы. Там также пояснили, что имена, адреса и полные платежные сведения о банковских картах остались в безопасности. Расследование инцидента продолжается.
Компания выразила сожаление о том, что данные клиентов попали в руки к третьим лицам, и подчеркнула, что предпринимает все меры, чтобы этого не повторилось.
РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор
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