https://ria.ru/20221209/vkusvill-1837655033.html

"Вкусвилл" сообщил об утечке персональных данных клиентов

"Вкусвилл" сообщил об утечке персональных данных клиентов - РИА Новости, 10.12.2022

"Вкусвилл" сообщил об утечке персональных данных клиентов

Ряд персональных данных клиентов магазина "Вкусвилл" оказался в открытом доступе, в том числе телефоны, адреса электронной почты и четыре цифры номера... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-09T23:32

2022-12-09T23:32

2022-12-10T00:02

вкусвилл

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Ряд персональных данных клиентов магазина "Вкусвилл" оказался в открытом доступе, в том числе телефоны, адреса электронной почты и четыре цифры номера банковской карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ретейлера.Ранее информация об инциденте появилась в Telegram-каналах.В компании отметили, что в первые часы удалось устранить уязвимости, а также принять все возможные меры, чтобы обезопасить ресурсы. Там также пояснили, что имена, адреса и полные платежные сведения о банковских картах остались в безопасности. Расследование инцидента продолжается.Компания выразила сожаление о том, что данные клиентов попали в руки к третьим лицам, и подчеркнула, что предпринимает все меры, чтобы этого не повторилось.РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор.

https://ria.ru/20221206/dns-1836611748.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вкусвилл, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)