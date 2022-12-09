https://ria.ru/20221209/vkontakte-1837377382.html

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 09.12.2022

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи социальной сети "ВКонтакте" в России и мире жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T08:39

2022-12-09T08:39

2022-12-09T08:39

общество

технологии

россия

brand analytics

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" в России и мире жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics.По состоянию на 8.20 мск зафиксировано 105 жалоб. Больше всего на сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Также отдельные сообщения приходят из стран Африки и Азии.Пользователи жалуются на проблемы в работе как веб-версии, так и мобильного приложения соцсети."Некоторые пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой ленты социальной сети. В ближайшее время все сервисы ВКонтакте заработают в обычном режиме", - сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.

https://ria.ru/20221209/telefon-1837361383.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, технологии, россия, brand analytics