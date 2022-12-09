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Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 09.12.2022
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Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 09.12.2022
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи социальной сети "ВКонтакте" в России и мире жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T08:39
2022-12-09T08:39
общество
технологии
россия
brand analytics
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" в России и мире жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics.По состоянию на 8.20 мск зафиксировано 105 жалоб. Больше всего на сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Также отдельные сообщения приходят из стран Африки и Азии.Пользователи жалуются на проблемы в работе как веб-версии, так и мобильного приложения соцсети."Некоторые пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой ленты социальной сети. В ближайшее время все сервисы ВКонтакте заработают в обычном режиме", - сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.
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Влада Копылова
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общество, технологии, россия, brand analytics
Общество, Технологии, Россия, Brand Analytics
08:39 09.12.2022
 
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети

Brand Analytics: пользователи "ВКонтакте" жалуются на сбои в работе соцсети

© Фото : ВКонтактеПриложение "ВКонтакте" на экране смартфона
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : ВКонтакте
Приложение "ВКонтакте" на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" в России и мире жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics.
По состоянию на 8.20 мск зафиксировано 105 жалоб. Больше всего на сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Также отдельные сообщения приходят из стран Африки и Азии.
Пользователи жалуются на проблемы в работе как веб-версии, так и мобильного приложения соцсети.
"Некоторые пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой ленты социальной сети. В ближайшее время все сервисы ВКонтакте заработают в обычном режиме", - сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.
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ОбществоТехнологииРоссияBrand Analytics
 
 
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