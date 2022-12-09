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В Госдепе ответили на вопрос о планах по возобновлению выдачи виз в России

В Госдепе ответили на вопрос о планах по возобновлению выдачи виз в России - РИА Новости, 09.12.2022

В Госдепе ответили на вопрос о планах по возобновлению выдачи виз в России

США пока нечего сообщить касательно возможных планов по возобновлению выдачи виз в России, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T22:50

2022-12-09T22:50

2022-12-09T22:50

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сергей рябков

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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США пока нечего сообщить касательно возможных планов по возобновлению выдачи виз в России, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.В пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США начали заполнять вакансии в посольстве, ответственные за выдачу виз."Я пока не готов объявить о каких-либо новых шагах в части выдачи виз", - сказал Патель в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости, возможно ли ожидать возобновления выдачи американских виз в России в скором будущем.

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в мире, сергей рябков, россия, государственный департамент сша, сша