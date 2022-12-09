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В Госдепе ответили на вопрос о планах по возобновлению выдачи виз в России - РИА Новости, 09.12.2022
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В Госдепе ответили на вопрос о планах по возобновлению выдачи виз в России
В Госдепе ответили на вопрос о планах по возобновлению выдачи виз в России - РИА Новости, 09.12.2022
В Госдепе ответили на вопрос о планах по возобновлению выдачи виз в России
США пока нечего сообщить касательно возможных планов по возобновлению выдачи виз в России, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T22:50
2022-12-09T22:50
в мире
сергей рябков
россия
государственный департамент сша
сша
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США пока нечего сообщить касательно возможных планов по возобновлению выдачи виз в России, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.В пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США начали заполнять вакансии в посольстве, ответственные за выдачу виз."Я пока не готов объявить о каких-либо новых шагах в части выдачи виз", - сказал Патель в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости, возможно ли ожидать возобновления выдачи американских виз в России в скором будущем.
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в мире, сергей рябков, россия, государственный департамент сша, сша
В мире, Сергей Рябков, Россия, Государственный департамент США, США
22:50 09.12.2022
 
В Госдепе ответили на вопрос о планах по возобновлению выдачи виз в России

В Госдепе отказались объявлять о новых шагах по вопросу возобновления выдачи виз в России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США пока нечего сообщить касательно возможных планов по возобновлению выдачи виз в России, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
В пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США начали заполнять вакансии в посольстве, ответственные за выдачу виз.
"Я пока не готов объявить о каких-либо новых шагах в части выдачи виз", - сказал Патель в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости, возможно ли ожидать возобновления выдачи американских виз в России в скором будущем.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 14:48
МИД заявил, что доводит до США необходимость возобновления выдачи виз
 
В миреСергей РябковРоссияГосударственный департамент СШАСША
 
 
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