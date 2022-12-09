https://ria.ru/20221209/vino-1837376784.html

В Роскачестве рассказали о потреблении вина россиянами

В Роскачестве рассказали о потреблении вина россиянами - РИА Новости, 09.12.2022

В Роскачестве рассказали о потреблении вина россиянами

Популярность отечественного вина в России значительно увеличилась за последние несколько лет - сейчас на него приходится больше половины от всего объёма... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T08:36

2022-12-09T08:36

2022-12-09T08:36

экономика

максим протасов

роскачество

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Популярность отечественного вина в России значительно увеличилась за последние несколько лет - сейчас на него приходится больше половины от всего объёма потребляемого в стране вина, рассказал глава Роскачества Максим Протасов в интервью РИА Новости."Картина рынка выглядит достаточно понятно: 800 миллионов литров – это общий рынок вина, потребляемого в стране, порядка 430 миллионов литров из них – российское. Доля российского вина существенно выросла за последние пять лет", - заявил он.По словам Протасова, на рост популярности и объёмов потребления российского вина повлияло то, что увеличилось количество виноградников, а также их урожайность."Сейчас у нас порядка 100 тысяч гектаров под виноградниками. В самые ближайшие годы благодаря и новым закладкам и тому, что посаженные недавно виноградники начнут плодоносить, эта цифра вырастет до 115, и даже, возможно, до 130 тысяч гектаров", - добавил он.

https://ria.ru/20221130/vino-1835158593.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, максим протасов, роскачество, россия