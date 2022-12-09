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В Роскачестве рассказали о потреблении вина россиянами - РИА Новости, 09.12.2022
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В Роскачестве рассказали о потреблении вина россиянами
В Роскачестве рассказали о потреблении вина россиянами - РИА Новости, 09.12.2022
В Роскачестве рассказали о потреблении вина россиянами
Популярность отечественного вина в России значительно увеличилась за последние несколько лет - сейчас на него приходится больше половины от всего объёма... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T08:36
2022-12-09T08:36
экономика
максим протасов
роскачество
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Популярность отечественного вина в России значительно увеличилась за последние несколько лет - сейчас на него приходится больше половины от всего объёма потребляемого в стране вина, рассказал глава Роскачества Максим Протасов в интервью РИА Новости."Картина рынка выглядит достаточно понятно: 800 миллионов литров – это общий рынок вина, потребляемого в стране, порядка 430 миллионов литров из них – российское. Доля российского вина существенно выросла за последние пять лет", - заявил он.По словам Протасова, на рост популярности и объёмов потребления российского вина повлияло то, что увеличилось количество виноградников, а также их урожайность."Сейчас у нас порядка 100 тысяч гектаров под виноградниками. В самые ближайшие годы благодаря и новым закладкам и тому, что посаженные недавно виноградники начнут плодоносить, эта цифра вырастет до 115, и даже, возможно, до 130 тысяч гектаров", - добавил он.
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экономика, максим протасов, роскачество, россия
Экономика, Максим Протасов, Роскачество, Россия
08:36 09.12.2022
 
В Роскачестве рассказали о потреблении вина россиянами

Эксперт Протасов: больше половины потребляемого вина в России приходится на отечественное

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкБутылки на полках в винном отделе одного из магазинов "Перекресток" в Москве
Бутылки на полках в винном отделе одного из магазинов Перекресток в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Бутылки на полках в винном отделе одного из магазинов "Перекресток" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Популярность отечественного вина в России значительно увеличилась за последние несколько лет - сейчас на него приходится больше половины от всего объёма потребляемого в стране вина, рассказал глава Роскачества Максим Протасов в интервью РИА Новости.
"Картина рынка выглядит достаточно понятно: 800 миллионов литров – это общий рынок вина, потребляемого в стране, порядка 430 миллионов литров из них – российское. Доля российского вина существенно выросла за последние пять лет", - заявил он.
По словам Протасова, на рост популярности и объёмов потребления российского вина повлияло то, что увеличилось количество виноградников, а также их урожайность.
"Сейчас у нас порядка 100 тысяч гектаров под виноградниками. В самые ближайшие годы благодаря и новым закладкам и тому, что посаженные недавно виноградники начнут плодоносить, эта цифра вырастет до 115, и даже, возможно, до 130 тысяч гектаров", - добавил он.
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ЭкономикаМаксим ПротасовРоскачествоРоссия
 
 
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