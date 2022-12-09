https://ria.ru/20221209/vengriya-1837446643.html

Венгрия обвинила Евросоюз в лицемерии из-за критики наложенного вето

Венгрия обвинила Евросоюз в лицемерии из-за критики наложенного вето - РИА Новости, 09.12.2022

Венгрия обвинила Евросоюз в лицемерии из-за критики наложенного вето

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил ЕС в лицемерии из-за того, что Евросоюз не отреагировал на вето от Австрии и Нидерландов на принятие в Шенгенскую зону... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:41

2022-12-09T12:41

2022-12-09T12:41

в мире

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 9 дек - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил ЕС в лицемерии из-за того, что Евросоюз не отреагировал на вето от Австрии и Нидерландов на принятие в Шенгенскую зону Болгарии и Румынии, в то время как позиция Венгрии, отличная от большинства стран-членов ЕС, постоянно подвергается критике."Вчера страны-члены ЕС голосовали в Брюсселе за присоединение Хорватии, Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне. Хорватия была принята, а Румыния и Болгария присоединиться не могут, хотя обе они этого заслужили, так как твердо защищают свои границы и сделали многое для пресечения нелегальной миграции. Тогда почему же они не могли присоединиться? Ну, потому что пара стран-членов - Австрия и Нидерланды - наложили вето на их присоединение. Все остальные поддержали", - написал Сийярто в соцсетях.Глава МИД Венгрии задался риторическим вопросом, "где в таком случае профессиональные плакальщики, переживающие за единство ЕС, депутаты Европарламента, которые хотят отменить единогласное принятие решений, где причитающие журналисты либерального мейнстрима, где брюссельские бюрократы, министры либеральных правительств"."Давайте сравним эту нынешнюю тишину с шумом, который сопровождает каждую венгерскую национальную позицию в брюссельских дискуссиях. Либеральный мейнстрим снова обнажил свое безмерное лицемерие: если центральноевропейская страна накладывает вето - это конец света, разрушение европейского единства, а если западноевропейцы наложат вето, то все в порядке", - отметил он.Ранее Сийярто заявил, что Венгрии надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан сообщил, что Венгрия на саммите ЕС в Брюсселе добилась, что если предложения Еврокомиссии о потолке цен на газ и общеевропейских закупках газа будут приняты, для Будапешта сделают исключение, поскольку иначе страна осталась бы без газа. Он также рассказал, что неоднократно угрожал Еврокомиссии наложить вето на принятие новых санкционных пакетов, если национальные интересы Венгрии не примут во внимание.

https://ria.ru/20221208/ukraina-1837213390.html

https://ria.ru/20221208/borrel-1837332908.html

https://ria.ru/20221207/orban-1836835465.html

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