https://ria.ru/20221209/universitet-1837574837.html

В Донецке обстрелы ВСУ серьезно повредили университет, ранен доцент

В Донецке обстрелы ВСУ серьезно повредили университет, ранен доцент - РИА Новости, 09.12.2022

В Донецке обстрелы ВСУ серьезно повредили университет, ранен доцент

Два этажа здания Донецкого национального университета экономики и торговли серьезно повреждены в результате обстрела со стороны украинских военных в пятницу,... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T17:41

2022-12-09T17:41

2022-12-09T17:44

специальная военная операция на украине

донецк

россия

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Два этажа здания Донецкого национального университета экономики и торговли серьезно повреждены в результате обстрела со стороны украинских военных в пятницу, ранен доцент кафедры маркетингового менеджмента, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку 13 ракет из РСЗО "Град", а также неоднократно обстреливали ряд районов города из артиллерии. Два вуза в Донецке попали под обстрел со стороны украинских силовиков: зафиксированы прямые попадания в учебные корпуса университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского и технического университета.Кроме того, по данным корреспондента РИА Новости, снаряды попали по многоквартирным зданиям, недостроям, спортивным комплексам, несколько снарядов взорвались около Дома правительства.Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо общественной организации "Справедливая защита" об обстрелах жилых кварталов Донецка. В письме приводится статистика ударов по городу и причиненных ими разрушений. Так, согласно документу, с 17 февраля украинские войска разбомбили 8 897 жилых домостроений, 2 113 объектов гражданской инфраструктуры, более 700 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения.

https://ria.ru/20221209/gostinitsa-1837495755.html

https://ria.ru/20221209/ukraina-1837567299.html

донецк

россия

донецкая народная республика

украина

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донецк, россия, донецкая народная республика, украина