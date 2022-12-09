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Парламент Болгарии ратифицировал соглашение о военной помощи Украине - РИА Новости, 09.12.2022
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Парламент Болгарии ратифицировал соглашение о военной помощи Украине
Парламент Болгарии ратифицировал соглашение о военной помощи Украине - РИА Новости, 09.12.2022
Парламент Болгарии ратифицировал соглашение о военной помощи Украине
Народное собрание (парламент) Болгарии в пятницу ратифицировало соглашение между министерствами обороны Болгарии и Украины о предоставлении Киеву военной... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T19:18
2022-12-09T19:18
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украина
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии в пятницу ратифицировало соглашение между министерствами обороны Болгарии и Украины о предоставлении Киеву военной помощи, сообщает издание Sofia Globe.В начале ноября парламент Болгарии одобрил поставки оружия на Украину. В проекте решения, которое было принято на совместном заседании комитетов по внешней политике и обороне, говорилось, что Болгария должна подготовить пакет военной помощи Украине в течение месяца. Кроме того, властям страны было поручено подготовить соглашение с Киевом, которое должен был ратифицировать парламент.По данным Sofia Globe, в пятницу парламент страны также утвердил в первом чтении подготовленный правительством засекреченный список вооружений, которые будут отправлены Украине. По информации издания, за предложенный перечень проголосовали 148 депутатов, против – 46, воздержался - один. Хотя состав пакета военной помощи Киеву засекречен, в начале декабря Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на министра экономики страны Николу Стоянова сообщало, что София поставит Украине стрелковое оружие и боеприпасы.Помимо отправки вооружений, как пишет Sofia Globe, Болгария примет до 60 украинских военнослужащих, которые пройдут подготовку в качестве военных медиков. Кроме того, до 50 болгарских военнослужащих будут участвовать в обучении украинских военных использованию оружия и техники в Болгарии или в другой стране ЕС. Еще пять болгарских военных будут направлены в состав многонационального командования ЕС для помощи в обучении в Польше или в Германии.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что принятое в Болгарии решение об оказании военной помощи Украине - недружественный выпад в адрес России, который приведёт к дальнейшей деградации отношений. Она также возложила на Болгарию ответственность за "затягивание, эскалацию конфликта на Украине", а также за подрыв безопасности в Европе.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221209/oborona-1837293534.html
https://ria.ru/20221209/sistemy-1837361883.html
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в мире, украина, болгария
В мире, Украина, Болгария
19:18 09.12.2022
 
Парламент Болгарии ратифицировал соглашение о военной помощи Украине

Парламент Болгарии ратифицировал соглашение с Минобороны Украины о военной помощи

© Fotolia / Niko Здание парламента Болгарии в городе София
Здание парламента Болгарии в городе София - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Fotolia / Niko
Здание парламента Болгарии в городе София. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии в пятницу ратифицировало соглашение между министерствами обороны Болгарии и Украины о предоставлении Киеву военной помощи, сообщает издание Sofia Globe.
В начале ноября парламент Болгарии одобрил поставки оружия на Украину. В проекте решения, которое было принято на совместном заседании комитетов по внешней политике и обороне, говорилось, что Болгария должна подготовить пакет военной помощи Украине в течение месяца. Кроме того, властям страны было поручено подготовить соглашение с Киевом, которое должен был ратифицировать парламент.
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По данным Sofia Globe, в пятницу парламент страны также утвердил в первом чтении подготовленный правительством засекреченный список вооружений, которые будут отправлены Украине. По информации издания, за предложенный перечень проголосовали 148 депутатов, против – 46, воздержался - один. Хотя состав пакета военной помощи Киеву засекречен, в начале декабря Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на министра экономики страны Николу Стоянова сообщало, что София поставит Украине стрелковое оружие и боеприпасы.
Помимо отправки вооружений, как пишет Sofia Globe, Болгария примет до 60 украинских военнослужащих, которые пройдут подготовку в качестве военных медиков. Кроме того, до 50 болгарских военнослужащих будут участвовать в обучении украинских военных использованию оружия и техники в Болгарии или в другой стране ЕС. Еще пять болгарских военных будут направлены в состав многонационального командования ЕС для помощи в обучении в Польше или в Германии.
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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что принятое в Болгарии решение об оказании военной помощи Украине - недружественный выпад в адрес России, который приведёт к дальнейшей деградации отношений. Она также возложила на Болгарию ответственность за "затягивание, эскалацию конфликта на Украине", а также за подрыв безопасности в Европе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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