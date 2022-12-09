https://ria.ru/20221209/ukraina-1837568560.html

Иерарх УПЦ заявил, что сотрудники СБУ подбросили монахиням флаг Новороссии

Иерарх УПЦ заявил, что сотрудники СБУ подбросили монахиням флаг Новороссии - РИА Новости, 09.12.2022

Иерарх УПЦ заявил, что сотрудники СБУ подбросили монахиням флаг Новороссии

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) заявил, что сотрудники СБУ во время обыска в Красногорском Золотоношском женском монастыре УПЦ, средний... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T17:34

2022-12-09T17:34

2022-12-09T17:34

религия

новороссия

черкасская область

украина

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вооруженные силы украины

религия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) заявил, что сотрудники СБУ во время обыска в Красногорском Золотоношском женском монастыре УПЦ, средний возраст монахинь которого – 70 лет, подбросили "улику" – флаг Новороссии.Обыски СБУ прошли 7 декабря в Красногорском Золотоношском женском монастыре Украинской православной церкви в Черкасской области 7 декабря, сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ."Когда Господь хочет наказать человека – отнимает у него разум. Эти слова в полной мере проявились на тех, кто проводил обыски в Красногорском Золотоношском женском монастыре Черкасской области. Уважаемые, когда во время обысков вы подбрасываете агитационный мусор где-то в приходском храме на Закарпатье, это грустно, но не смешно. Но когда во время обысков в самом известном женском монастыре в самом сердце Украины вы подбрасываете флаг Новороссии, то вы выставляете себя на посмешище перед всей страной", - приводятся слова митрополита Феодосия на сайте УПЦОн отметил, что средний возраст монахинь Золотоношской обители – 70 лет, они "физически не могли проконтролировать" каждого представителя ВСУ "во время облавы".С 22 ноября СБУ проводит "контрразведывательные мероприятия" в храмах, монастырях и епархиальных управлениях Украинской православной церкви. В частности, обыски прошли в Киево-Печерской лавре. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников. Также СБУ провела обыск у управляющего делами канонической УПЦ митрополита Антония, прошли проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.В июне 2014 года ДНР и ЛНР заявили о планах создать конфедерацию "Новороссия", были созданы парламент образования и проект конституции. В 2015 году проект был закрыт.

https://ria.ru/20221209/ukraina-1837501257.html

https://ria.ru/20221209/ukraina-1837409119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новороссия, черкасская область, украина, служба безопасности украины, украинская православная церковь, вооруженные силы украины, религия