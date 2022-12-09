Иерарх УПЦ заявил, что сотрудники СБУ подбросили монахиням флаг Новороссии
Иерарх УПЦ: сотрудники СБУ при обыске у 70-летних монахинь подбросили им флаг Новороссии
© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) заявил, что сотрудники СБУ во время обыска в Красногорском Золотоношском женском монастыре УПЦ, средний возраст монахинь которого – 70 лет, подбросили "улику" – флаг Новороссии.
Обыски СБУ прошли 7 декабря в Красногорском Золотоношском женском монастыре Украинской православной церкви в Черкасской области 7 декабря, сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.
"Когда Господь хочет наказать человека – отнимает у него разум. Эти слова в полной мере проявились на тех, кто проводил обыски в Красногорском Золотоношском женском монастыре Черкасской области. Уважаемые, когда во время обысков вы подбрасываете агитационный мусор где-то в приходском храме на Закарпатье, это грустно, но не смешно. Но когда во время обысков в самом известном женском монастыре в самом сердце Украины вы подбрасываете флаг Новороссии, то вы выставляете себя на посмешище перед всей страной", - приводятся слова митрополита Феодосия на сайте УПЦ
Он отметил, что средний возраст монахинь Золотоношской обители – 70 лет, они "физически не могли проконтролировать" каждого представителя ВСУ "во время облавы".
"Но совесть должна была вас контролировать? Они же вам в матери годятся. Это все было бы смешно, если бы не было грустно. Не знаю, захотят ли сестры в суде защищать монастырь от нападок, но знаю одно: впереди будет Суд Божий, от которого не уйдет никто, какими бы патриотическими лозунгами он не прикрывался и чьи бы приказы не выполнял", - обратился глава Черкасской епархии УПЦ к СБУ.
С 22 ноября СБУ проводит "контрразведывательные мероприятия" в храмах, монастырях и епархиальных управлениях Украинской православной церкви. В частности, обыски прошли в Киево-Печерской лавре. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников. Также СБУ провела обыск у управляющего делами канонической УПЦ митрополита Антония, прошли проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.