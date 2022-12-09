https://ria.ru/20221209/ukraina-1837567299.html

The Conversation: в Польше назвали Западную Украину колонией Варшавы

The Conversation: в Польше назвали Западную Украину колонией Варшавы - РИА Новости, 09.12.2022

The Conversation: в Польше назвали Западную Украину колонией Варшавы

В Польше считают части Западной Украины провинциями Варшавы, пишет австралийское издание The Conversation. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T17:32

2022-12-09T17:32

2022-12-09T18:05

политика

польша

украина

варшава

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Польше считают части Западной Украины провинциями Варшавы, пишет австралийское издание The Conversation.Атмосфера между двумя восточноевропейскими странами остается напряженной из-за территориальных и исторических споров, уточнили журналисты."Лучше всего это можно увидеть в отношении поляков к украинцам, живущим в приграничных районах, которые когда-то контролировались Речью Посполитой. Поляки до сих пор называют эти регионы "Кресы" — "восточные окраины Польши", — говорится в статье.Жители Польши считают соседей родственниками из-за их славянского происхождения и общей истории двух народов. При этом в Варшаве не забывают о своих бывших владениях в Галиции, Волыни и относятся к украинцам с легким оттенком неоколониализма, резюмировали обозреватели.В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. Как заявлял директор СВР Сергей Нарышкин, Варшава прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседнего государства. Польские власти убеждены, что США и Великобритания поддержат план раздела. Экс-глава румынского МИД Андрей Марга, в свою очередь, назвал современные границы Украины неестественными и призвал киевские власти уступить Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину.

https://ria.ru/20221201/ukraina-1835582276.html

https://ria.ru/20221029/ukraina-1827800227.html

польша

украина

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политика, польша, украина, варшава