https://ria.ru/20221209/ukraina-1837567299.html
The Conversation: в Польше назвали Западную Украину колонией Варшавы
The Conversation: в Польше назвали Западную Украину колонией Варшавы - РИА Новости, 09.12.2022
The Conversation: в Польше назвали Западную Украину колонией Варшавы
В Польше считают части Западной Украины провинциями Варшавы, пишет австралийское издание The Conversation. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:32
2022-12-09T17:32
2022-12-09T18:05
политика
польша
украина
варшава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151060/64/1510606430_0:295:4380:2759_1920x0_80_0_0_2fd208a65ac05b1197e096dd65fe1d8a.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Польше считают части Западной Украины провинциями Варшавы, пишет австралийское издание The Conversation.Атмосфера между двумя восточноевропейскими странами остается напряженной из-за территориальных и исторических споров, уточнили журналисты."Лучше всего это можно увидеть в отношении поляков к украинцам, живущим в приграничных районах, которые когда-то контролировались Речью Посполитой. Поляки до сих пор называют эти регионы "Кресы" — "восточные окраины Польши", — говорится в статье.Жители Польши считают соседей родственниками из-за их славянского происхождения и общей истории двух народов. При этом в Варшаве не забывают о своих бывших владениях в Галиции, Волыни и относятся к украинцам с легким оттенком неоколониализма, резюмировали обозреватели.В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. Как заявлял директор СВР Сергей Нарышкин, Варшава прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседнего государства. Польские власти убеждены, что США и Великобритания поддержат план раздела. Экс-глава румынского МИД Андрей Марга, в свою очередь, назвал современные границы Украины неестественными и призвал киевские власти уступить Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину.
https://ria.ru/20221201/ukraina-1835582276.html
https://ria.ru/20221029/ukraina-1827800227.html
польша
украина
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151060/64/1510606430_156:0:4225:3052_1920x0_80_0_0_d0ece6476df937bbc4d3bb62d22f8228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, польша, украина, варшава
Политика, Польша, Украина, Варшава
17:32 09.12.2022 (обновлено: 18:05 09.12.2022)
The Conversation: в Польше назвали Западную Украину колонией Варшавы
The Conversation: в Польше рассматривают Западную Украину как колонию Варшавы
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
В Польше считают части Западной Украины провинциями Варшавы, пишет австралийское издание The Conversation
.
Атмосфера между двумя восточноевропейскими странами остается напряженной из-за территориальных и исторических споров, уточнили журналисты.
"Лучше всего это можно увидеть в отношении поляков к украинцам, живущим в приграничных районах, которые когда-то контролировались Речью Посполитой. Поляки до сих пор называют эти регионы "Кресы" — "восточные окраины Польши", — говорится в статье.
Жители Польши считают соседей родственниками из-за их славянского происхождения и общей истории двух народов. При этом в Варшаве не забывают о своих бывших владениях в Галиции, Волыни и относятся к украинцам с легким оттенком неоколониализма, резюмировали обозреватели.
В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. Как заявлял директор СВР Сергей Нарышкин, Варшава прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседнего государства.
Польские власти убеждены, что США и Великобритания поддержат план раздела. Экс-глава румынского МИД Андрей Марга, в свою очередь, назвал современные границы Украины неестественными и призвал киевские власти уступить Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину.