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Россия поздно сориентировалась по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221209/ukraina-1837543128.html
Россия поздно сориентировалась по Украине, заявил Путин
Россия поздно сориентировалась по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
Россия поздно сориентировалась по Украине, заявил Путин
России нужно было "раньше начинать" действовать в ситуации на Украине, ее надеялись решить миром, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:42
2022-12-09T17:48
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
ангела меркель
михаил зурабов
киев
нато
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. России нужно было "раньше начинать" действовать в ситуации на Украине, ее надеялись решить миром, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию."Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может быть, и раньше все это надо было начинать. Просто мы рассчитывали на то, что сможем договориться в рамках Минских мирных соглашений. Но что ж на это скажешь", — сказал президент.Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были "попыткой дать Киеву время на усиление". Путин отметил, что расценил эти слова как свидетельство правоты позиции Москвы начать свою военную операцию.По его словам, в отношениях России и Запада доверие и так "почти на нуле", но после заявления Меркель "непонятно, как договариваться, с кем и какие гарантии".Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году послом России в Киеве Михаилом Зурабовым, представителем ОБСЕ Хайди Тальявини, экс-президентом Украины Леонидом Кучмой и руководителями ЛНР и ДНР Игорем Плотницким и Александром Захарченко, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план выполнен не был.С 24 февраля 2022 года Россия ведет военную операцию на Украине, целью которой Путин назвал освобождение Донбасса, а также создание условий, гарантирующих ее безопасность. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву.
https://ria.ru/20221209/merkel-1837541458.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир путин, россия, украина, ангела меркель, михаил зурабов, киев, нато, обсе, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина, Ангела Меркель, Михаил Зурабов, Киев, НАТО, ОБСЕ, В мире
16:42 09.12.2022 (обновлено: 17:48 09.12.2022)
 
Россия поздно сориентировалась по Украине, заявил Путин

Президент Путин: Россия поздно сориентировалась по Украине, надеясь решить все миром

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран — участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран — участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран — участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. России нужно было "раньше начинать" действовать в ситуации на Украине, ее надеялись решить миром, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
"Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может быть, и раньше все это надо было начинать. Просто мы рассчитывали на то, что сможем договориться в рамках Минских мирных соглашений. Но что ж на это скажешь", — сказал президент.
Путин о словах Меркель: Для меня это было неожиданным, это разочаровывает - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 16:39Специальная военная операция на Украине
Путин назвал слова Меркель о Минском соглашении разочаровывающими
Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были "попыткой дать Киеву время на усиление". Путин отметил, что расценил эти слова как свидетельство правоты позиции Москвы начать свою военную операцию.
По его словам, в отношениях России и Запада доверие и так "почти на нуле", но после заявления Меркель "непонятно, как договариваться, с кем и какие гарантии".
"Но все равно в конечном итоге договариваться придется. Я уже много раз говорил, что мы к этим договоренностям готовы, мы открыты, но это заставляет нас задуматься, конечно, о том, с кем мы имеем дело", — добавил Путин.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году послом России в Киеве Михаилом Зурабовым, представителем ОБСЕ Хайди Тальявини, экс-президентом Украины Леонидом Кучмой и руководителями ЛНР и ДНР Игорем Плотницким и Александром Захарченко, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план выполнен не был.
С 24 февраля 2022 года Россия ведет военную операцию на Украине, целью которой Путин назвал освобождение Донбасса, а также создание условий, гарантирующих ее безопасность. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраинаАнгела МеркельМихаил ЗурабовКиевНАТООБСЕВ мире
 
 
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