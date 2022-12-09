16:42 09.12.2022 (обновлено: 17:48 09.12.2022)
Россия поздно сориентировалась по Украине, заявил Путин
Президент Путин: Россия поздно сориентировалась по Украине, надеясь решить все миром
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран — участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран — участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. России нужно было "раньше начинать" действовать в ситуации на Украине, ее надеялись решить миром, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
"Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может быть, и раньше все это надо было начинать. Просто мы рассчитывали на то, что сможем договориться в рамках Минских мирных соглашений. Но что ж на это скажешь", — сказал президент.
Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были "попыткой дать Киеву время на усиление". Путин отметил, что расценил эти слова как свидетельство правоты позиции Москвы начать свою военную операцию.
По его словам, в отношениях России и Запада доверие и так "почти на нуле", но после заявления Меркель "непонятно, как договариваться, с кем и какие гарантии".
"Но все равно в конечном итоге договариваться придется. Я уже много раз говорил, что мы к этим договоренностям готовы, мы открыты, но это заставляет нас задуматься, конечно, о том, с кем мы имеем дело", — добавил Путин.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году послом России в Киеве Михаилом Зурабовым, представителем ОБСЕ Хайди Тальявини, экс-президентом Украины Леонидом Кучмой и руководителями ЛНР и ДНР Игорем Плотницким и Александром Захарченко, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план выполнен не был.