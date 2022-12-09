https://ria.ru/20221209/ukraina-1837543128.html

Россия поздно сориентировалась по Украине, заявил Путин

Россия поздно сориентировалась по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022

Россия поздно сориентировалась по Украине, заявил Путин

России нужно было "раньше начинать" действовать в ситуации на Украине, ее надеялись решить миром, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:42

2022-12-09T16:42

2022-12-09T17:48

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

ангела меркель

михаил зурабов

киев

нато

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. России нужно было "раньше начинать" действовать в ситуации на Украине, ее надеялись решить миром, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию."Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может быть, и раньше все это надо было начинать. Просто мы рассчитывали на то, что сможем договориться в рамках Минских мирных соглашений. Но что ж на это скажешь", — сказал президент.Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были "попыткой дать Киеву время на усиление". Путин отметил, что расценил эти слова как свидетельство правоты позиции Москвы начать свою военную операцию.По его словам, в отношениях России и Запада доверие и так "почти на нуле", но после заявления Меркель "непонятно, как договариваться, с кем и какие гарантии".Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году послом России в Киеве Михаилом Зурабовым, представителем ОБСЕ Хайди Тальявини, экс-президентом Украины Леонидом Кучмой и руководителями ЛНР и ДНР Игорем Плотницким и Александром Захарченко, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план выполнен не был.С 24 февраля 2022 года Россия ведет военную операцию на Украине, целью которой Путин назвал освобождение Донбасса, а также создание условий, гарантирующих ее безопасность. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву.

https://ria.ru/20221209/merkel-1837541458.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, украина, ангела меркель, михаил зурабов, киев, нато, обсе, в мире