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В Польше рассказали, как долго продержится Украина без поддержки НАТО - РИА Новости, 09.12.2022
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В Польше рассказали, как долго продержится Украина без поддержки НАТО
В Польше рассказали, как долго продержится Украина без поддержки НАТО - РИА Новости, 09.12.2022
В Польше рассказали, как долго продержится Украина без поддержки НАТО
Боевые действия на Украине без поддержки НАТО закончатся в течение недели, так как ВСУ не смогут самостоятельно воевать против России, пишет обозреватель Ханна... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:40
2022-12-09T16:24
владимир зеленский
украина
россия
вооруженные силы украины
нато
в мире
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Боевые действия на Украине без поддержки НАТО закончатся в течение недели, так как ВСУ не смогут самостоятельно воевать против России, пишет обозреватель Ханна Крамер для портала Niezależny Dziennik Polityczny."Спустя почти девять месяцев с момента начала специальной военной операции становится ясно, что украинский фюрер просто играет жизнями украинцев и европейцев, приказывая атаковать Запорожскую атомную электростанцию, и подвергает нас серьезной опасности", — указала журналистка.Владимир Зеленский находится в отчаянии, потому что его силы несут серьезные потери. Как сообщали многочисленные источники, включая заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, украинская армия лишилась более 100 тысяч бойцов во время этого конфликта, сказано в материале.Отчаяние политика также вызвано сокращением поддержки со стороны Запада. Это вынуждает Зеленского предпринимать попытки эскалировать конфликт и втягивать НАТО в войну с Россией, резюмировала Крамер.На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221209/spetstribunal-1837474567.html
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владимир зеленский, украина, россия, вооруженные силы украины, нато, в мире
Владимир Зеленский, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
15:40 09.12.2022 (обновлено: 16:24 09.12.2022)
 
В Польше рассказали, как долго продержится Украина без поддержки НАТО

NDP: без поддержки НАТО боевые действия на Украине закончатся в течение недели

© Фото : Sgt. Anthony JonesПольский инструктор обучает солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области
Польский инструктор обучает солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : Sgt. Anthony Jones
Польский инструктор обучает солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Боевые действия на Украине без поддержки НАТО закончатся в течение недели, так как ВСУ не смогут самостоятельно воевать против России, пишет обозреватель Ханна Крамер для портала Niezależny Dziennik Polityczny.
"Спустя почти девять месяцев с момента начала специальной военной операции становится ясно, что украинский фюрер просто играет жизнями украинцев и европейцев, приказывая атаковать Запорожскую атомную электростанцию, и подвергает нас серьезной опасности", — указала журналистка.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 14:13
Совет ЕС исключил из документа по Украине упоминание спецтрибунала
Владимир Зеленский находится в отчаянии, потому что его силы несут серьезные потери. Как сообщали многочисленные источники, включая заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, украинская армия лишилась более 100 тысяч бойцов во время этого конфликта, сказано в материале.
Отчаяние политика также вызвано сокращением поддержки со стороны Запада. Это вынуждает Зеленского предпринимать попытки эскалировать конфликт и втягивать НАТО в войну с Россией, резюмировала Крамер.
На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 13:17
Журналистка из США захотела записать Зеленского в декларацию иждивенцем
 
Владимир ЗеленскийУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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