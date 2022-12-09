https://ria.ru/20221209/ukraina-1837494372.html

Американцы назвали призыв Украины запретить российскую культуру нацистским

Американцы назвали призыв Украины запретить российскую культуру нацистским - РИА Новости, 09.12.2022

Американцы назвали призыв Украины запретить российскую культуру нацистским

Читатели Breitbart раскритиковали требование министра культуры Украины Александра Ткаченко к западным странам прекратить проводить концерты с музыкой российских РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T15:03

2022-12-09T15:03

2022-12-09T15:24

владимир путин

украина

германия

киев

александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_0:0:2866:1613_1920x0_80_0_0_61c03c1a29a05f36feebc3c84aefdee9.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Читатели Breitbart раскритиковали требование министра культуры Украины Александра Ткаченко к западным странам прекратить проводить концерты с музыкой российских композиторов, а также бойкотировать другие формы российской культуры.Пользователи портала сравнили этот призыв с действиями нацистов во времена гитлеровской Германии."В таком случае они должны перестать принимать поддержку Запада", — написал Kyle Rittenhouse supporter."Требует фальшивая страна без культуры. Надеюсь, что все те, кто поддерживал эту ненастоящую страну, осознают свою глупость", — прокомментировал Chucklesthe Schumahclown."Нападение на церкви, снос памятников, сжигание книг, коллективное наказание и культура отмены — неудивительно, что леваки любят Украину, они прям на одно лицо", — подытожил Alan Mckay."Это самое глупое, что я когда-либо читал. Особенно перед рождественским сезоном, когда везде по всему миру будут играть "Щелкунчика". Интересно, во время Второй мировой войны люди перестали читать о Гете или Шиллере, немецкий вклад в мировую культуру был проигнорирован?" — поинтересовался пользователь.На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Глава российского государства Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221209/prestupleniya-1837441691.html

https://ria.ru/20221209/ukraina-1837415471.html

украина

германия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, украина, германия, киев, александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), в мире