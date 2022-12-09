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Американцы назвали призыв Украины запретить российскую культуру нацистским - РИА Новости, 09.12.2022
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Американцы назвали призыв Украины запретить российскую культуру нацистским
Американцы назвали призыв Украины запретить российскую культуру нацистским - РИА Новости, 09.12.2022
Американцы назвали призыв Украины запретить российскую культуру нацистским
Читатели Breitbart раскритиковали требование министра культуры Украины Александра Ткаченко к западным странам прекратить проводить концерты с музыкой российских РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:03
2022-12-09T15:24
владимир путин
украина
германия
киев
александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)
в мире
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Читатели Breitbart раскритиковали требование министра культуры Украины Александра Ткаченко к западным странам прекратить проводить концерты с музыкой российских композиторов, а также бойкотировать другие формы российской культуры.Пользователи портала сравнили этот призыв с действиями нацистов во времена гитлеровской Германии."В таком случае они должны перестать принимать поддержку Запада", — написал Kyle Rittenhouse supporter."Требует фальшивая страна без культуры. Надеюсь, что все те, кто поддерживал эту ненастоящую страну, осознают свою глупость", — прокомментировал Chucklesthe Schumahclown."Нападение на церкви, снос памятников, сжигание книг, коллективное наказание и культура отмены — неудивительно, что леваки любят Украину, они прям на одно лицо", — подытожил Alan Mckay."Это самое глупое, что я когда-либо читал. Особенно перед рождественским сезоном, когда везде по всему миру будут играть "Щелкунчика". Интересно, во время Второй мировой войны люди перестали читать о Гете или Шиллере, немецкий вклад в мировую культуру был проигнорирован?" — поинтересовался пользователь.На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Глава российского государства Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221209/prestupleniya-1837441691.html
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владимир путин, украина, германия, киев, александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), в мире
Владимир Путин, Украина, Германия, Киев, Александр Ткаченко (Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), В мире
15:03 09.12.2022 (обновлено: 15:24 09.12.2022)
 
Американцы назвали призыв Украины запретить российскую культуру нацистским

Читатели Breitbart назвали призыв Украины запретить российскую культуру нацистским

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкФлаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону
Флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Читатели Breitbart раскритиковали требование министра культуры Украины Александра Ткаченко к западным странам прекратить проводить концерты с музыкой российских композиторов, а также бойкотировать другие формы российской культуры.
Пользователи портала сравнили этот призыв с действиями нацистов во времена гитлеровской Германии.

"В этом и есть вся суть нацизма. Гитлер сжигал книги Киев запрещает русскую культуру", — отметил один из пользователей.

"В таком случае они должны перестать принимать поддержку Запада", — написал Kyle Rittenhouse supporter.
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"Требует фальшивая страна без культуры. Надеюсь, что все те, кто поддерживал эту ненастоящую страну, осознают свою глупость", — прокомментировал Chucklesthe Schumahclown.
"Нападение на церкви, снос памятников, сжигание книг, коллективное наказание и культура отмены — неудивительно, что леваки любят Украину, они прям на одно лицо", — подытожил Alan Mckay.
"Это самое глупое, что я когда-либо читал. Особенно перед рождественским сезоном, когда везде по всему миру будут играть "Щелкунчика". Интересно, во время Второй мировой войны люди перестали читать о Гете или Шиллере, немецкий вклад в мировую культуру был проигнорирован?" — поинтересовался пользователь.

"Затем они будут сжигать книги. Поневоле задумаешься обо всей нацистской символике на Украине, которую наши СМИ игнорируют", — отметил shawzy.

На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Глава российского государства Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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