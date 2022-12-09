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СБУ заподозрила ректора Почаевской семинарии в антиукраинской деятельности - РИА Новости, 09.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221209/ukraina-1837439786.html
СБУ заподозрила ректора Почаевской семинарии в антиукраинской деятельности
СБУ заподозрила ректора Почаевской семинарии в антиукраинской деятельности - РИА Новости, 09.12.2022
СБУ заподозрила ректора Почаевской семинарии в антиукраинской деятельности
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что подозревает ректора Почаевской духовной семинарии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископа... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:21
2022-12-09T12:49
религия
украина
россия
ровненская область
служба безопасности украины
украинская православная церковь
в мире
религия
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что подозревает ректора Почаевской духовной семинарии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископа Шумского Иова (в миру Виктора Смакоуза) в "антиукраинской деятельности"."Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины руководителя Почаевской духовной семинарии в антиукраинской деятельности. Архиепископ распространял через соцсети "сообщения", которыми унижал национальную честь и достоинство украинцев. Также своими действиями он способствовал разжиганию религиозной вражды и ненависти", - сообщает ведомство в Telegram-канале.По утверждению СБУ, он использовал анонимный профиль в Facebook*.Архиепископа подозревают по статье "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".В конце ноября Служба безопасности Украины проводила обыск у ректора Почаевской духовной семинарии. У него была обнаружена русская литература, которую он якобы использовал для "пропаганды" ценностей России и "антиукраинской агитации".СБУ 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221209/ukraina-1837409119.html
https://ria.ru/20221208/sbu-1837181874.html
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украина, россия, ровненская область, служба безопасности украины, украинская православная церковь, в мире, религия
Религия, Украина, Россия, Ровненская область, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, В мире, Религия
12:21 09.12.2022 (обновлено: 12:49 09.12.2022)
 
СБУ заподозрила ректора Почаевской семинарии в антиукраинской деятельности

СБУ заподозрила ректора Почаевской семинарии УПЦ в антиукраинской деятельности

© Фото : СБУСотрудники СБУ в Почаевской духовной семинарии
Сотрудники СБУ в Почаевской духовной семинарии - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Почаевской духовной семинарии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что подозревает ректора Почаевской духовной семинарии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископа Шумского Иова (в миру Виктора Смакоуза) в "антиукраинской деятельности".
"Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины руководителя Почаевской духовной семинарии в антиукраинской деятельности. Архиепископ распространял через соцсети "сообщения", которыми унижал национальную честь и достоинство украинцев. Также своими действиями он способствовал разжиганию религиозной вражды и ненависти", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
Сотрудники СБУ во время обысков в Свято-Покровском кафедральном соборе Борисполя. 9 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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По утверждению СБУ, он использовал анонимный профиль в Facebook*.
Архиепископа подозревают по статье "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".
В конце ноября Служба безопасности Украины проводила обыск у ректора Почаевской духовной семинарии. У него была обнаружена русская литература, которую он якобы использовал для "пропаганды" ценностей России и "антиукраинской агитации".
СБУ 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.
С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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