12:21 09.12.2022 (обновлено: 12:49 09.12.2022)
СБУ заподозрила ректора Почаевской семинарии в антиукраинской деятельности
СБУ заподозрила ректора Почаевской семинарии УПЦ в антиукраинской деятельности
© Фото : СБУСотрудники СБУ в Почаевской духовной семинарии
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Почаевской духовной семинарии
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что подозревает ректора Почаевской духовной семинарии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископа Шумского Иова (в миру Виктора Смакоуза) в "антиукраинской деятельности".
"Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины руководителя Почаевской духовной семинарии в антиукраинской деятельности. Архиепископ распространял через соцсети "сообщения", которыми унижал национальную честь и достоинство украинцев. Также своими действиями он способствовал разжиганию религиозной вражды и ненависти", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
По утверждению СБУ, он использовал анонимный профиль в Facebook*.
Архиепископа подозревают по статье "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".
В конце ноября Служба безопасности Украины проводила обыск у ректора Почаевской духовной семинарии. У него была обнаружена русская литература, которую он якобы использовал для "пропаганды" ценностей России и "антиукраинской агитации".
СБУ 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.
С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.