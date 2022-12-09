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Путин: Запад долгое время беззастенчиво выкачивал ресурсы Украины - РИА Новости, 09.12.2022
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Путин: Запад долгое время беззастенчиво выкачивал ресурсы Украины
Путин: Запад долгое время беззастенчиво выкачивал ресурсы Украины - РИА Новости, 09.12.2022
Путин: Запад долгое время беззастенчиво выкачивал ресурсы Украины
Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и СНГ... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:09
2022-12-09T12:27
украина
россия
владимир путин
в мире
донбасс
снг
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и СНГ заявил, что Запад поощрял террор в Донбассе и использует украинский народ как пушечное мясо.Соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Кремля."На протяжении целого ряда лет Запад... поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наёмников, толкает её на самоубийственный путь", - говорится в сообщении.Путин также отметил, что Запад "беззастенчиво" выкачивал и эксплуатировал ресурсы Украины.
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украина, россия, владимир путин, в мире, донбасс, снг
Украина, Россия, Владимир Путин, В мире, Донбасс, СНГ
11:09 09.12.2022 (обновлено: 12:27 09.12.2022)
 
Путин: Запад долгое время беззастенчиво выкачивал ресурсы Украины

Путин: Запад долгое время беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ресурсы Украины

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и СНГ заявил, что Запад поощрял террор в Донбассе и использует украинский народ как пушечное мясо.
Соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
"На протяжении целого ряда лет Запад... поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наёмников, толкает её на самоубийственный путь", - говорится в сообщении.
Путин также отметил, что Запад "беззастенчиво" выкачивал и эксплуатировал ресурсы Украины.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель на брифинге для прессы - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
08:00
Европа капитулировала перед Штатами и готовится воевать с Россией
 
УкраинаРоссияВладимир ПутинВ миреДонбассСНГ
 
 
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