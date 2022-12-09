https://ria.ru/20221209/ukraina-1837415471.html

Путин: Запад долгое время беззастенчиво выкачивал ресурсы Украины

Путин: Запад долгое время беззастенчиво выкачивал ресурсы Украины - РИА Новости, 09.12.2022

Путин: Запад долгое время беззастенчиво выкачивал ресурсы Украины

Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и СНГ... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T11:09

2022-12-09T11:09

2022-12-09T12:27

украина

россия

владимир путин

в мире

донбасс

снг

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и СНГ заявил, что Запад поощрял террор в Донбассе и использует украинский народ как пушечное мясо.Соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Кремля."На протяжении целого ряда лет Запад... поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наёмников, толкает её на самоубийственный путь", - говорится в сообщении.Путин также отметил, что Запад "беззастенчиво" выкачивал и эксплуатировал ресурсы Украины.

https://ria.ru/20221209/evropa-1837305314.html

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украина, россия, владимир путин, в мире, донбасс, снг