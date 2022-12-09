https://ria.ru/20221209/ukraina-1837409119.html

СБУ проводит проверки в кафедральном соборе УПЦ в Киевской области

СБУ проводит проверки в кафедральном соборе УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 09.12.2022

СБУ проводит проверки в кафедральном соборе УПЦ в Киевской области

Служба безопасности Украины проводит "контрразведывательные мероприятия" на территории кафедрального собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T10:50

2022-12-09T10:50

2022-12-09T12:07

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит "контрразведывательные мероприятия" на территории кафедрального собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области, сообщает главное управление СБУ по столичному региону."Служба безопасности Украины совместно с национальной полицией и добровольческими формированиями территориальных общин в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине осуществляет контрразведывательные мероприятия (мероприятия в области безопасности) на территории Свято-Покровского кафедрального собора в городе Борисполь в Киевской области", — говорится в сообщении главка в Facebook*.Аналогичные действия 22 ноября силовики проводили на территории Киевско-Печерской лавры, и еще в двух монастырях, и в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области. Допрошено более 50 человек, а в ходе обысков найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, "обличающие украинских раскольников". Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, это сделали депутаты Львовского областного совета.С начала российской военной операции на Украине участились преследования духовенства и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221208/sbu-1837181874.html

https://ria.ru/20221206/pytki-1836715009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киевская область, в мире, служба безопасности украины, московский патриархат, киев