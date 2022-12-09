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СБУ проводит проверки в кафедральном соборе УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 09.12.2022
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СБУ проводит проверки в кафедральном соборе УПЦ в Киевской области
СБУ проводит проверки в кафедральном соборе УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 09.12.2022
СБУ проводит проверки в кафедральном соборе УПЦ в Киевской области
Служба безопасности Украины проводит "контрразведывательные мероприятия" на территории кафедрального собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T10:50
2022-12-09T12:07
украина
киевская область
в мире
служба безопасности украины
московский патриархат
киев
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит "контрразведывательные мероприятия" на территории кафедрального собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области, сообщает главное управление СБУ по столичному региону."Служба безопасности Украины совместно с национальной полицией и добровольческими формированиями территориальных общин в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине осуществляет контрразведывательные мероприятия (мероприятия в области безопасности) на территории Свято-Покровского кафедрального собора в городе Борисполь в Киевской области", — говорится в сообщении главка в Facebook*.Аналогичные действия 22 ноября силовики проводили на территории Киевско-Печерской лавры, и еще в двух монастырях, и в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области. Допрошено более 50 человек, а в ходе обысков найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, "обличающие украинских раскольников". Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, это сделали депутаты Львовского областного совета.С начала российской военной операции на Украине участились преследования духовенства и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221208/sbu-1837181874.html
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украина, киевская область, в мире, служба безопасности украины, московский патриархат, киев
Украина, Киевская область, В мире, Служба безопасности Украины, Московский Патриархат, Киев
10:50 09.12.2022 (обновлено: 12:07 09.12.2022)
 
СБУ проводит проверки в кафедральном соборе УПЦ в Киевской области

СБУ проводит проверки в кафедральном соборе УПЦ в городе Борисполь

© Фото : СБУСотрудники СБУ во время обысков в Свято-Покровском кафедральном соборе Борисполя. 9 декабря 2022
Сотрудники СБУ во время обысков в Свято-Покровском кафедральном соборе Борисполя. 9 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ во время обысков в Свято-Покровском кафедральном соборе Борисполя. 9 декабря 2022
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит "контрразведывательные мероприятия" на территории кафедрального собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области, сообщает главное управление СБУ по столичному региону.
"Служба безопасности Украины совместно с национальной полицией и добровольческими формированиями территориальных общин в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине осуществляет контрразведывательные мероприятия (мероприятия в области безопасности) на территории Свято-Покровского кафедрального собора в городе Борисполь в Киевской области", — говорится в сообщении главка в Facebook*.
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Аналогичные действия 22 ноября силовики проводили на территории Киевско-Печерской лавры, и еще в двух монастырях, и в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области. Допрошено более 50 человек, а в ходе обысков найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, "обличающие украинских раскольников". Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.
Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, это сделали депутаты Львовского областного совета.
С начала российской военной операции на Украине участились преследования духовенства и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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