10:50 09.12.2022 (обновлено: 12:07 09.12.2022)
СБУ проводит проверки в кафедральном соборе УПЦ в Киевской области
СБУ проводит проверки в кафедральном соборе УПЦ в городе Борисполь
© Фото : СБУСотрудники СБУ во время обысков в Свято-Покровском кафедральном соборе Борисполя. 9 декабря 2022
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ во время обысков в Свято-Покровском кафедральном соборе Борисполя. 9 декабря 2022
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит "контрразведывательные мероприятия" на территории кафедрального собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области, сообщает главное управление СБУ по столичному региону.
"Служба безопасности Украины совместно с национальной полицией и добровольческими формированиями территориальных общин в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине осуществляет контрразведывательные мероприятия (мероприятия в области безопасности) на территории Свято-Покровского кафедрального собора в городе Борисполь в Киевской области", — говорится в сообщении главка в Facebook*.
Аналогичные действия 22 ноября силовики проводили на территории Киевско-Печерской лавры, и еще в двух монастырях, и в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области. Допрошено более 50 человек, а в ходе обысков найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, "обличающие украинских раскольников". Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.
Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, это сделали депутаты Львовского областного совета.
С начала российской военной операции на Украине участились преследования духовенства и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.
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