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Россия регулярно проводит учения ядерных сил, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
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Россия регулярно проводит учения ядерных сил, заявил Путин
Россия регулярно проводит учения ядерных сил, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
Россия регулярно проводит учения ядерных сил, заявил Путин
Россия регулярно проводит учения ядерных сил, но она ничего не скрывает, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:38
2022-12-09T17:29
владимир путин
россия
политика
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Россия регулярно проводит учения ядерных сил, но она ничего не скрывает, заявил президент страны Владимир Путин."Мы же регулярно проводим учения наших ядерных сил, вы же видите это все, мы не скрываем. Мы информируем, как и положено по нашим договорам с США. Мы информируем партнеров о том, что мы такое учение проводим. Они тоже делают все то же самое", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
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владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
16:38 09.12.2022 (обновлено: 17:29 09.12.2022)
 
Россия регулярно проводит учения ядерных сил, заявил Путин

Президент Путин: Россия регулярно проводит учения ядерных сил, она ничего не скрывает

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке. 9 декабря 2022
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке. 9 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке. 9 декабря 2022
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Россия регулярно проводит учения ядерных сил, но она ничего не скрывает, заявил президент страны Владимир Путин.
"Мы же регулярно проводим учения наших ядерных сил, вы же видите это все, мы не скрываем. Мы информируем, как и положено по нашим договорам с США. Мы информируем партнеров о том, что мы такое учение проводим. Они тоже делают все то же самое", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 10:51
Шольц признал, что Россия не угрожает миру ядерным оружием
 
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