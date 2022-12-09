https://ria.ru/20221209/ucheniya-1837540684.html

Россия регулярно проводит учения ядерных сил, заявил Путин

Россия регулярно проводит учения ядерных сил, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022

Россия регулярно проводит учения ядерных сил, заявил Путин

Россия регулярно проводит учения ядерных сил, но она ничего не скрывает, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:38

2022-12-09T16:38

2022-12-09T17:29

владимир путин

россия

политика

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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Россия регулярно проводит учения ядерных сил, но она ничего не скрывает, заявил президент страны Владимир Путин."Мы же регулярно проводим учения наших ядерных сил, вы же видите это все, мы не скрываем. Мы информируем, как и положено по нашим договорам с США. Мы информируем партнеров о том, что мы такое учение проводим. Они тоже делают все то же самое", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

https://ria.ru/20221208/sholts-1837131921.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, политика