https://ria.ru/20221209/twitter-1837410722.html

Twitter работает над функцией показа блокировок, заявил Маск

Twitter работает над функцией показа блокировок, заявил Маск - РИА Новости, 09.12.2022

Twitter работает над функцией показа блокировок, заявил Маск

Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск заявил, что компания работает над обновлением, благодаря которому пользователи соцсети смогут узнать, подвергались ли... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T10:53

2022-12-09T10:53

2022-12-09T10:53

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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск заявил, что компания работает над обновлением, благодаря которому пользователи соцсети смогут узнать, подвергались ли они теневой блокировке."Twitter работает над обновлением программного обеспечения, которое будет показывать реальный статус вашего аккаунта, чтобы вы точно знали, подвергались ли вы теневой блокировке, по какой причине и как это оспорить", - написал Маск на своей странице в Twitter.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221207/mask-1837052273.html

https://ria.ru/20221203/bayden-1836103325.html

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в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния, twitter