Рейтинг@Mail.ru
Twitter работает над функцией показа блокировок, заявил Маск - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/twitter-1837410722.html
Twitter работает над функцией показа блокировок, заявил Маск
Twitter работает над функцией показа блокировок, заявил Маск - РИА Новости, 09.12.2022
Twitter работает над функцией показа блокировок, заявил Маск
Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск заявил, что компания работает над обновлением, благодаря которому пользователи соцсети смогут узнать, подвергались ли... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T10:53
2022-12-09T10:53
в мире
технологии
илон маск
сан-франциско
калифорния
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562446_0:55:1201:730_1920x0_80_0_0_4ad0dfe85d0055494f1ca1515d5a6a28.jpg
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск заявил, что компания работает над обновлением, благодаря которому пользователи соцсети смогут узнать, подвергались ли они теневой блокировке."Twitter работает над обновлением программного обеспечения, которое будет показывать реальный статус вашего аккаунта, чтобы вы точно знали, подвергались ли вы теневой блокировке, по какой причине и как это оспорить", - написал Маск на своей странице в Twitter.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20221207/mask-1837052273.html
https://ria.ru/20221203/bayden-1836103325.html
сан-франциско
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562446_0:0:973:730_1920x0_80_0_0_ece2d1e532b82b90a29f84d48d7212f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Сан-Франциско, Калифорния, Twitter
10:53 09.12.2022
 
Twitter работает над функцией показа блокировок, заявил Маск

Маск сообщил, что Twitter будет показывать наличие теневой блокировки пользователей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип социальной сети Twitter . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск заявил, что компания работает над обновлением, благодаря которому пользователи соцсети смогут узнать, подвергались ли они теневой блокировке.
"Twitter работает над обновлением программного обеспечения, которое будет показывать реальный статус вашего аккаунта, чтобы вы точно знали, подвергались ли вы теневой блокировке, по какой причине и как это оспорить", - написал Маск на своей странице в Twitter.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 19:01
Илон Маск уступил первое место в списке самых богатых людей мира
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 16:07
Эксперт допустил отставку Байдена из-за утечки документов о Twitter
 
В миреТехнологииИлон МаскСан-ФранцискоКалифорнияTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала