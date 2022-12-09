Цискаридзе объяснил, почему на Западе невозможно отменить русский балет

"Ни один музыкальный театр не будет существовать без Чайковского, Прокофьева, Стравинского. К сожалению, русскую оперу можно не исполнять, потому что это итальянский жанр, а русская опера сложна в исполнении. Все, что касается балета, простите, но любой классический балет – это только русский", — сказал он.