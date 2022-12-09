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Цискаридзе объяснил, почему на Западе невозможно отменить русский балет - РИА Новости, 09.12.2022
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Культура
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Цискаридзе объяснил, почему на Западе невозможно отменить русский балет
Цискаридзе объяснил, почему на Западе невозможно отменить русский балет - РИА Новости, 09.12.2022
Цискаридзе объяснил, почему на Западе невозможно отменить русский балет
Артист, педагог Николай Цискаридзе объяснил, почему нельзя отменить русский балет. Мнением он поделился на пресс-конференции. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:17
2022-12-09T15:17
культура
новости культуры
николай цискаридзе
россия
театр
балет
знаменитости
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Артист, педагог Николай Цискаридзе объяснил, почему нельзя отменить русский балет. Мнением он поделился на пресс-конференции. Артист подчеркнул, что по-другому "никогда не будет". "Искусство аполитично, оно не имеет национальности. Возраст, национальность, пол есть только у персонажа", — отметил Цискаридзе.
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новости культуры, николай цискаридзе, россия, театр, балет, знаменитости
Культура, Новости культуры, Николай Цискаридзе, Россия, Театр, Балет, Знаменитости
15:17 09.12.2022
 
Цискаридзе объяснил, почему на Западе невозможно отменить русский балет

Цискаридзе заявил, что любой классический балет – только русский, отменить его невозможно

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкРектор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Артист, педагог Николай Цискаридзе объяснил, почему нельзя отменить русский балет. Мнением он поделился на пресс-конференции.
"Ни один музыкальный театр не будет существовать без Чайковского, Прокофьева, Стравинского. К сожалению, русскую оперу можно не исполнять, потому что это итальянский жанр, а русская опера сложна в исполнении. Все, что касается балета, простите, но любой классический балет – это только русский", — сказал он.
Артист подчеркнул, что по-другому "никогда не будет".
"Искусство аполитично, оно не имеет национальности. Возраст, национальность, пол есть только у персонажа", — отметил Цискаридзе.
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