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Цискаридзе объяснил, почему на Западе невозможно отменить русский балет
Цискаридзе объяснил, почему на Западе невозможно отменить русский балет - РИА Новости, 09.12.2022
Цискаридзе объяснил, почему на Западе невозможно отменить русский балет
Артист, педагог Николай Цискаридзе объяснил, почему нельзя отменить русский балет. Мнением он поделился на пресс-конференции. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:17
2022-12-09T15:17
2022-12-09T15:17
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Артист, педагог Николай Цискаридзе объяснил, почему нельзя отменить русский балет. Мнением он поделился на пресс-конференции. Артист подчеркнул, что по-другому "никогда не будет". "Искусство аполитично, оно не имеет национальности. Возраст, национальность, пол есть только у персонажа", — отметил Цискаридзе.
https://ria.ru/20221130/balet-1835213120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, николай цискаридзе, россия, театр, балет, знаменитости
Культура, Новости культуры, Николай Цискаридзе, Россия, Театр, Балет, Знаменитости
Цискаридзе объяснил, почему на Западе невозможно отменить русский балет
Цискаридзе заявил, что любой классический балет – только русский, отменить его невозможно