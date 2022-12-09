Рейтинг@Mail.ru
Россияне перечислили товары и услуги, которые больше всего подорожали - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/tseny-1837406552.html
Россияне перечислили товары и услуги, которые больше всего подорожали
Россияне перечислили товары и услуги, которые больше всего подорожали - РИА Новости, 09.12.2022
Россияне перечислили товары и услуги, которые больше всего подорожали
Граждане отмечают рост цен на продукты, непродовольственные товары и услуги, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T10:43
2022-12-09T10:43
россия
фонд "общественное мнение"
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833636388_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_cb45bea15708c50f7d4cfddad8a4a915.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Граждане отмечают рост цен на продукты, непродовольственные товары и услуги, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).Рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия отмечают 26% (неделей ранее 25%), на мясо и птицу - 38% против 34% неделей ранее. Также россияне заметили подорожание яиц – 25% против 22% неделей ранее. Ровно 30% россиян сообщили, что заметно выросла стоимость молока и молочной продукции, неделей ранее так ответили 32%.Кроме того, россияне заметили рост цен на растительное масло (23% против 20% неделей ранее), сахар (24% против 23% неделей ранее), плодоовощную продукцию (23% против 18% неделей ранее), на рыбу и морепродукты (33% против 28% неделей ранее) и макаронные изделия (21% против 19% неделей ранее).Алкогольные напитки подорожали, по мнению 12% респондентов.Из хозяйственных товаров подорожание моющих средств отметили - 23% против 20% неделей ранее, средств личной гигиены - 21% против 18% неделей ранее.Рост цен на одежду и обувь отметили 25% опрошенных, электронику, бытовую технику – 19%, стройматериалы - 22%, лекарства и медикаменты - 36% против 28% неделей ранее.Бензин подорожал, по мнению 20% респондентов, против 16% неделей ранее.Граждане также отметили рост цен на услуги. Доля тех, кто сообщил о заметном подорожании услуг ЖКХ, увеличилась с 23% до 36% за неделю.О подорожании медицинских услуг сообщили 20% россиян, услуг пассажирского транспорта – 15% против 9% неделей ранее, бытовых услуг – 14% против 10% неделей ранее.Опрос "ФОМнибус" проводился 2-4 декабря в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20221207/rosstat-1837055941.html
https://ria.ru/20221207/inflyatsiya-1837054563.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833636388_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0e282457bc0a83754ebdc18124ae25fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, фонд "общественное мнение", общество
Россия, Фонд "Общественное мнение", Общество
10:43 09.12.2022
 
Россияне перечислили товары и услуги, которые больше всего подорожали

ФОМ: россияне чаще всего отмечают рост цен на продукты, лекарства и услуги

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПродажа алкогольной продукции в гипермаркете "Ашан" в Москве
Продажа алкогольной продукции в гипермаркете Ашан в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Продажа алкогольной продукции в гипермаркете "Ашан" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Граждане отмечают рост цен на продукты, непродовольственные товары и услуги, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия отмечают 26% (неделей ранее 25%), на мясо и птицу - 38% против 34% неделей ранее. Также россияне заметили подорожание яиц – 25% против 22% неделей ранее. Ровно 30% россиян сообщили, что заметно выросла стоимость молока и молочной продукции, неделей ранее так ответили 32%.
Кроме того, россияне заметили рост цен на растительное масло (23% против 20% неделей ранее), сахар (24% против 23% неделей ранее), плодоовощную продукцию (23% против 18% неделей ранее), на рыбу и морепродукты (33% против 28% неделей ранее) и макаронные изделия (21% против 19% неделей ранее).
Алкогольные напитки подорожали, по мнению 12% респондентов.
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 19:10
В России подорожало подсолнечное масло
Из хозяйственных товаров подорожание моющих средств отметили - 23% против 20% неделей ранее, средств личной гигиены - 21% против 18% неделей ранее.
Рост цен на одежду и обувь отметили 25% опрошенных, электронику, бытовую технику – 19%, стройматериалы - 22%, лекарства и медикаменты - 36% против 28% неделей ранее.
Бензин подорожал, по мнению 20% респондентов, против 16% неделей ранее.
Граждане также отметили рост цен на услуги. Доля тех, кто сообщил о заметном подорожании услуг ЖКХ, увеличилась с 23% до 36% за неделю.
О подорожании медицинских услуг сообщили 20% россиян, услуг пассажирского транспорта – 15% против 9% неделей ранее, бытовых услуг – 14% против 10% неделей ранее.
Опрос "ФОМнибус" проводился 2-4 декабря в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 19:06
В России ускорилась недельная инфляция
 
РоссияФонд "Общественное мнение"Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала