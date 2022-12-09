https://ria.ru/20221209/tseny-1837406552.html

Россияне перечислили товары и услуги, которые больше всего подорожали

Россияне перечислили товары и услуги, которые больше всего подорожали - РИА Новости, 09.12.2022

Россияне перечислили товары и услуги, которые больше всего подорожали

Граждане отмечают рост цен на продукты, непродовольственные товары и услуги, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T10:43

2022-12-09T10:43

2022-12-09T10:43

россия

фонд "общественное мнение"

общество

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Граждане отмечают рост цен на продукты, непродовольственные товары и услуги, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).Рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия отмечают 26% (неделей ранее 25%), на мясо и птицу - 38% против 34% неделей ранее. Также россияне заметили подорожание яиц – 25% против 22% неделей ранее. Ровно 30% россиян сообщили, что заметно выросла стоимость молока и молочной продукции, неделей ранее так ответили 32%.Кроме того, россияне заметили рост цен на растительное масло (23% против 20% неделей ранее), сахар (24% против 23% неделей ранее), плодоовощную продукцию (23% против 18% неделей ранее), на рыбу и морепродукты (33% против 28% неделей ранее) и макаронные изделия (21% против 19% неделей ранее).Алкогольные напитки подорожали, по мнению 12% респондентов.Из хозяйственных товаров подорожание моющих средств отметили - 23% против 20% неделей ранее, средств личной гигиены - 21% против 18% неделей ранее.Рост цен на одежду и обувь отметили 25% опрошенных, электронику, бытовую технику – 19%, стройматериалы - 22%, лекарства и медикаменты - 36% против 28% неделей ранее.Бензин подорожал, по мнению 20% респондентов, против 16% неделей ранее.Граждане также отметили рост цен на услуги. Доля тех, кто сообщил о заметном подорожании услуг ЖКХ, увеличилась с 23% до 36% за неделю.О подорожании медицинских услуг сообщили 20% россиян, услуг пассажирского транспорта – 15% против 9% неделей ранее, бытовых услуг – 14% против 10% неделей ранее.Опрос "ФОМнибус" проводился 2-4 декабря в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20221207/rosstat-1837055941.html

https://ria.ru/20221207/inflyatsiya-1837054563.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, фонд "общественное мнение", общество