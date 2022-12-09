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Уровень тревожного настроения россиян составил 56 процентов, показал опрос - РИА Новости, 09.12.2022
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Уровень тревожного настроения россиян составил 56 процентов, показал опрос
Уровень тревожного настроения россиян составил 56 процентов, показал опрос - РИА Новости, 09.12.2022
Уровень тревожного настроения россиян составил 56 процентов, показал опрос
Уровень тревожного настроения россиян составил 56%, спокойствие ощущают 38%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T10:25
2022-12-09T10:25
общество
россия
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян составил 56%, спокойствие ощущают 38%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение".Чуть больше половины россиян (56%) ответили, что сегодня среди их родных, друзей, коллег и знакомых преобладает тревожное настроение, неделей ранее этот показатель составлял 59%.Спокойное настроение преобладает у окружения 38% россиян, неделей ранее так отвечали 37% граждан.Затруднились с ответом 6% респондентов.Опрос "ФОМнибус" проводился 2-4 декабря в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20221202/trevoga-1835786942.html
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Дарья Буймова
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общество, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение"
10:25 09.12.2022
 
Уровень тревожного настроения россиян составил 56 процентов, показал опрос

ФОМ: 56 процентов россиян сообщили, что у них преобладает тревожное настроение

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПрохожие на улице в Новосибирске
Прохожие на улице в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян составил 56%, спокойствие ощущают 38%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение".
Чуть больше половины россиян (56%) ответили, что сегодня среди их родных, друзей, коллег и знакомых преобладает тревожное настроение, неделей ранее этот показатель составлял 59%.
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 10:36
Уровень тревожного настроения россиян вырос до 59 процентов, показал опрос
Спокойное настроение преобладает у окружения 38% россиян, неделей ранее так отвечали 37% граждан.
Затруднились с ответом 6% респондентов.
Опрос "ФОМнибус" проводился 2-4 декабря в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Посетители в кафе в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 07:25
Россияне стали реже посещать рестораны, показал опрос ВЦИОМ
 
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