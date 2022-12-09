https://ria.ru/20221209/trevoga-1837402113.html

Уровень тревожного настроения россиян составил 56 процентов, показал опрос

Уровень тревожного настроения россиян составил 56 процентов, показал опрос - РИА Новости, 09.12.2022

Уровень тревожного настроения россиян составил 56 процентов, показал опрос

Уровень тревожного настроения россиян составил 56%, спокойствие ощущают 38%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T10:25

2022-12-09T10:25

2022-12-09T10:25

общество

россия

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян составил 56%, спокойствие ощущают 38%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение".Чуть больше половины россиян (56%) ответили, что сегодня среди их родных, друзей, коллег и знакомых преобладает тревожное настроение, неделей ранее этот показатель составлял 59%.Спокойное настроение преобладает у окружения 38% россиян, неделей ранее так отвечали 37% граждан.Затруднились с ответом 6% респондентов.Опрос "ФОМнибус" проводился 2-4 декабря в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20221202/trevoga-1835786942.html

https://ria.ru/20221130/restoran-1835167344.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, фонд "общественное мнение"