https://ria.ru/20221209/traty-1837366724.html

Названа сумма, которую большинство россиян потратят на новогодний стол

Названа сумма, которую большинство россиян потратят на новогодний стол - РИА Новости, 09.12.2022

Названа сумма, которую большинство россиян потратят на новогодний стол

Более половины россиян не готовы тратить на новогодний стол свыше 5 тысяч рублей, при этом каждый третий планирует уместить свои траты в сумму до 10 тысяч,... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T05:13

2022-12-09T05:13

2022-12-09T05:18

общество

ромир

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837215139_0:150:3109:1898_1920x0_80_0_0_c25aec7f7e41f5d858dda6f6d6ccd1e7.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более половины россиян не готовы тратить на новогодний стол свыше 5 тысяч рублей, при этом каждый третий планирует уместить свои траты в сумму до 10 тысяч, свидетельствуют данные исследования "Ромир", с которыми ознакомилось РИА Новости."По результатам исследования на базе Единой панели данных "Ромир" большинство россиян (59%) планируют выделить на праздничный ужин до 5 тысяч рублей. Каждый третий потратит на новогодний стол от 5 до 10 тысяч рублей. Большие суммы готовы тратить меньшинство – 8% от 10 тысяч до 15 тысяч рублей и 3% более 15 тысяч рублей", - говорится в исследовании.Отмечается, что молодежь чаще других выбирала вариант до 5 тысяч рублей - 73%, а доля тех, кто потратит свыше 15 тысяч больше среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет. При этом люди в возрасте от 45 до 59 лет чаще других выбирали диапазон от пяти до 10 тысяч рублей. От 10 до 15 тысяч рублей на новогодний стол планируют потратить в большинстве своем россияне в возрасте от 25 до 34 лет (их доля - 16%).Эксперты полагают, что, несмотря на активизацию стратегий экономии в сложные экономические периоды, россияне продолжают радовать себя приятными покупками, ищут возможности закрыть все потребности и сохранить привычный уровень жизни.Президент "Ромир" Андрей Милехин считает, что наиболее чувствителен к экономическим проблемам обычно средний класс - его представители имеют высокие зарплаты и привыкли к определенному уровню качества продуктов и сервисов, а при потере дохода в такие периоды как раз эти люди резко лишаются привычного уровня потребления.

https://ria.ru/20221201/retsepty-1835600668.html

https://ria.ru/20211230/sochetanie-1766094622.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ромир , новый год