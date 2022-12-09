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Белоруссия готова разрешить транзит украинского зерна через свою территорию - РИА Новости, 09.12.2022
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Белоруссия готова разрешить транзит украинского зерна через свою территорию
Белоруссия готова разрешить транзит украинского зерна через свою территорию - РИА Новости, 09.12.2022
Белоруссия готова разрешить транзит украинского зерна через свою территорию
Замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем уведомил, что Белоруссия готова без предварительных условий разрешить... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T23:10
2022-12-09T23:10
антониу гутерреш
белоруссия
оон
в мире
украина
стефан дюжаррик
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ООН / МИНСК, 9 дек – РИА Новости. Замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем уведомил, что Белоруссия готова без предварительных условий разрешить транзит украинского зерна через свою территорию для экспорта из литовских портов, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик."Заместитель министра иностранных дел повторил просьбы своего правительства о возможности экспорта собственных удобрений, которые в настоящее время подпадают под действие санкций", - указал он.В свою очередь в МИД Белоруссии РИА Новости подтвердили, что во время встречи в ООН обсуждалась тема транзита украинского зерна через белорусскую территорию."Я могу подтвердить, что эта тема вместе с другими также действительно обсуждалась на встрече", - сказал пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
https://ria.ru/20221129/zerno-1834958537.html
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антониу гутерреш, белоруссия, оон, в мире, украина, стефан дюжаррик
Антониу Гутерреш, Белоруссия, ООН, В мире, Украина, Стефан Дюжаррик
23:10 09.12.2022
 
Белоруссия готова разрешить транзит украинского зерна через свою территорию

Минск уведомил ООН о готовности разрешить транзит украинского зерна через Белоруссию

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМашина выгружает зерно
Машина выгружает зерно - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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Машина выгружает зерно. Архивное фото
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ООН / МИНСК, 9 дек – РИА Новости. Замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем уведомил, что Белоруссия готова без предварительных условий разрешить транзит украинского зерна через свою территорию для экспорта из литовских портов, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь принял сегодня заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Юрия Амбразевича. Заместитель министра иностранных дел сообщил генеральному секретарю, что Белоруссия без предварительных условий примет транзит украинского зерна через свою территорию для экспорта из литовских портов", - говорится в сообщении.
"Заместитель министра иностранных дел повторил просьбы своего правительства о возможности экспорта собственных удобрений, которые в настоящее время подпадают под действие санкций", - указал он.
В свою очередь в МИД Белоруссии РИА Новости подтвердили, что во время встречи в ООН обсуждалась тема транзита украинского зерна через белорусскую территорию.
"Я могу подтвердить, что эта тема вместе с другими также действительно обсуждалась на встрече", - сказал пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
Грузовое судно Asl Tia, перевозящее украинское зерно, в проливе Босфор в Стамбуле
29 ноября, 11:36
Из украинских портов вывезли более 12 миллионов тонн зерна
 
Антониу ГутеррешБелоруссияООНВ миреУкраинаСтефан Дюжаррик
 
 
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