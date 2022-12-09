https://ria.ru/20221209/tranzit-1837652733.html

Белоруссия готова разрешить транзит украинского зерна через свою территорию

Белоруссия готова разрешить транзит украинского зерна через свою территорию - РИА Новости, 09.12.2022

Белоруссия готова разрешить транзит украинского зерна через свою территорию

Замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем уведомил, что Белоруссия готова без предварительных условий разрешить... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T23:10

2022-12-09T23:10

2022-12-09T23:10

антониу гутерреш

белоруссия

оон

в мире

украина

стефан дюжаррик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802652996_0:32:3146:1802_1920x0_80_0_0_774271f7a8b30cbbee60586a1f75f697.jpg

ООН / МИНСК, 9 дек – РИА Новости. Замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем уведомил, что Белоруссия готова без предварительных условий разрешить транзит украинского зерна через свою территорию для экспорта из литовских портов, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик."Заместитель министра иностранных дел повторил просьбы своего правительства о возможности экспорта собственных удобрений, которые в настоящее время подпадают под действие санкций", - указал он.В свою очередь в МИД Белоруссии РИА Новости подтвердили, что во время встречи в ООН обсуждалась тема транзита украинского зерна через белорусскую территорию."Я могу подтвердить, что эта тема вместе с другими также действительно обсуждалась на встрече", - сказал пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

https://ria.ru/20221129/zerno-1834958537.html

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

антониу гутерреш, белоруссия, оон, в мире, украина, стефан дюжаррик