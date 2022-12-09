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Total отозвала представителей из состава совета директоров "Новатэка" - РИА Новости, 09.12.2022
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Total отозвала представителей из состава совета директоров "Новатэка"
Total отозвала представителей из состава совета директоров "Новатэка" - РИА Новости, 09.12.2022
Total отозвала представителей из состава совета директоров "Новатэка"
Французская TotalEnergies вывела своих представителей из состава совета директоров "Новатэка" и приняла решение больше не учитывать в своей отчетности долю в... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:53
2022-12-09T14:06
экономика
новатэк
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total
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Французская TotalEnergies вывела своих представителей из состава совета директоров "Новатэка" и приняла решение больше не учитывать в своей отчетности долю в компании в 19,4%, в результате чего зафиксирует убыток от обесценения в 3,7 миллиарда долларов в четвертом квартале, сообщила компания."Совет директоров TotalEnergies принял решение о немедленном выводе представителей компании из состава совета директоров ПАО "Новатэк", - сообщается в релизе.Вследствие этого больше не соблюдается критерий значительного влияния TotalEnergies на деятельность "Новатэка", поэтому компания больше не будет учитывать в отчетности свою долю в "Новатэке" в 19,4%, поясняет TotalEnergies. "Это приведет к записи обесценения в размере около 3,7 миллиарда долларов в отчетности за четвертый квартал 2022 года", - говорится в сообщении.TotalEnergies в совете директоров "Новатэка" представляли два человека: старший вице-президент компании по региону "Северное море и Россия" и развитию бизнеса Арно Ле Фолль, а также гендиректор "ТотальЭнерджис Разведка Разработка Россия" Доминик Марион. Но из-за санкций ЕС они были вынуждены воздерживаться от голосования на заседаниях, в частности, по финансовым вопросам, поэтому в полной мере не могли участвовать в управлении, отмечает компания.Что касается доли в "Новатэке", добавляет TotalEnergies, то продать ее у компании нет возможности, "учитывая соглашение акционеров, поскольку TotalEnergies запрещено продавать какие-либо активы одному из основных акционеров "Новатэка", который находится под санкциями"."Новатэк" - одна из крупнейших независимых газодобывающих компаний в РФ, занимается разведкой, добычей, переработкой, сжижением и реализацией газа и жидких углеводородов. Главой и совладельцем "Новатэка" является бизнесмен Леонид Михельсон. Его точная доля владения не раскрывалась с 2012 года, а тогда составляла 24,75%. Также 23,5% в "Новатэке" принадлежит бизнесмену Геннадию Тимченко, а 9,99% - "Газпрому". У французской TotalEnergies в "Новатэке" 19,4%.
https://ria.ru/20221014/isk-1823933737.html
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экономика, новатэк, россия, франция, в мире, total
Экономика, Новатэк, Россия, Франция, В мире, Total
11:53 09.12.2022 (обновлено: 14:06 09.12.2022)
 
Total отозвала представителей из состава совета директоров "Новатэка"

Total вывела своих директоров из "Новатэка" и спишет доли в нем на 3,7 миллиарда долларов

© AP Photo / Michel EulerШтаб-квартира компании Total в Париже
Штаб-квартира компании Total в Париже - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© AP Photo / Michel Euler
Штаб-квартира компании Total в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Французская TotalEnergies вывела своих представителей из состава совета директоров "Новатэка" и приняла решение больше не учитывать в своей отчетности долю в компании в 19,4%, в результате чего зафиксирует убыток от обесценения в 3,7 миллиарда долларов в четвертом квартале, сообщила компания.
"Совет директоров TotalEnergies принял решение о немедленном выводе представителей компании из состава совета директоров ПАО "Новатэк", - сообщается в релизе.
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Вследствие этого больше не соблюдается критерий значительного влияния TotalEnergies на деятельность "Новатэка", поэтому компания больше не будет учитывать в отчетности свою долю в "Новатэке" в 19,4%, поясняет TotalEnergies. "Это приведет к записи обесценения в размере около 3,7 миллиарда долларов в отчетности за четвертый квартал 2022 года", - говорится в сообщении.
TotalEnergies в совете директоров "Новатэка" представляли два человека: старший вице-президент компании по региону "Северное море и Россия" и развитию бизнеса Арно Ле Фолль, а также гендиректор "ТотальЭнерджис Разведка Разработка Россия" Доминик Марион. Но из-за санкций ЕС они были вынуждены воздерживаться от голосования на заседаниях, в частности, по финансовым вопросам, поэтому в полной мере не могли участвовать в управлении, отмечает компания.
Что касается доли в "Новатэке", добавляет TotalEnergies, то продать ее у компании нет возможности, "учитывая соглашение акционеров, поскольку TotalEnergies запрещено продавать какие-либо активы одному из основных акционеров "Новатэка", который находится под санкциями".
"Новатэк" - одна из крупнейших независимых газодобывающих компаний в РФ, занимается разведкой, добычей, переработкой, сжижением и реализацией газа и жидких углеводородов. Главой и совладельцем "Новатэка" является бизнесмен Леонид Михельсон. Его точная доля владения не раскрывалась с 2012 года, а тогда составляла 24,75%. Также 23,5% в "Новатэке" принадлежит бизнесмену Геннадию Тимченко, а 9,99% - "Газпрому". У французской TotalEnergies в "Новатэке" 19,4%.
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