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Страны Персидского залива и КНР обсудили создание зоны свободной торговли - РИА Новости, 09.12.2022
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Страны Персидского залива и КНР обсудили создание зоны свободной торговли
Страны Персидского залива и КНР обсудили создание зоны свободной торговли - РИА Новости, 09.12.2022
Страны Персидского залива и КНР обсудили создание зоны свободной торговли
Страны Персидского залива и Китай обсуждают возможность создания общей зоны свободной торговли, сообщил в пятницу кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:33
2022-12-09T15:37
персидский залив
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
китай
саудовская аравия
в мире
экономика
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ДОХА, 9 дек - РИА Новости. Страны Персидского залива и Китай обсуждают возможность создания общей зоны свободной торговли, сообщил в пятницу кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман на церемонии открытия саммита с участием лидеров стран залива и КНР.Начало саммита транслировал телеканал Al Arabia."Китай и страны Персидского залива обсуждают возможность создания общей зоны свободной торговли", - отметил бен Салман.
https://ria.ru/20221209/tayvan-1837420851.html
персидский залив
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персидский залив, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), китай, саудовская аравия, в мире, экономика
Персидский залив, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Китай, Саудовская Аравия, В мире, Экономика
15:33 09.12.2022 (обновлено: 15:37 09.12.2022)
 
Страны Персидского залива и КНР обсудили создание зоны свободной торговли

Страны Персидского залива и Китай обсудили создание общей зоны свободной торговли

© AP Photo / Olivia ZhangГрузовик проезжает мимо транспортных контейнеров в порту Китая
Грузовик проезжает мимо транспортных контейнеров в порту Китая - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© AP Photo / Olivia Zhang
Грузовик проезжает мимо транспортных контейнеров в порту Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 9 дек - РИА Новости. Страны Персидского залива и Китай обсуждают возможность создания общей зоны свободной торговли, сообщил в пятницу кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман на церемонии открытия саммита с участием лидеров стран залива и КНР.
Начало саммита транслировал телеканал Al Arabia.
"Китай и страны Персидского залива обсуждают возможность создания общей зоны свободной торговли", - отметил бен Салман.
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Персидский заливМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)КитайСаудовская АравияВ миреЭкономика
 
 
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