https://ria.ru/20221209/torgovlya-1837505121.html

Страны Персидского залива и КНР обсудили создание зоны свободной торговли

Страны Персидского залива и КНР обсудили создание зоны свободной торговли - РИА Новости, 09.12.2022

Страны Персидского залива и КНР обсудили создание зоны свободной торговли

Страны Персидского залива и Китай обсуждают возможность создания общей зоны свободной торговли, сообщил в пятницу кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T15:33

2022-12-09T15:33

2022-12-09T15:37

персидский залив

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

китай

саудовская аравия

в мире

экономика

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ДОХА, 9 дек - РИА Новости. Страны Персидского залива и Китай обсуждают возможность создания общей зоны свободной торговли, сообщил в пятницу кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман на церемонии открытия саммита с участием лидеров стран залива и КНР.Начало саммита транслировал телеканал Al Arabia."Китай и страны Персидского залива обсуждают возможность создания общей зоны свободной торговли", - отметил бен Салман.

https://ria.ru/20221209/tayvan-1837420851.html

персидский залив

китай

саудовская аравия

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персидский залив, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), китай, саудовская аравия, в мире, экономика