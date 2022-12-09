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Страны Персидского залива и КНР обсудили создание зоны свободной торговли
Страны Персидского залива и КНР обсудили создание зоны свободной торговли - РИА Новости, 09.12.2022
Страны Персидского залива и КНР обсудили создание зоны свободной торговли
Страны Персидского залива и Китай обсуждают возможность создания общей зоны свободной торговли, сообщил в пятницу кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:33
2022-12-09T15:33
2022-12-09T15:37
персидский залив
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
китай
саудовская аравия
в мире
экономика
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ДОХА, 9 дек - РИА Новости. Страны Персидского залива и Китай обсуждают возможность создания общей зоны свободной торговли, сообщил в пятницу кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман на церемонии открытия саммита с участием лидеров стран залива и КНР.Начало саммита транслировал телеканал Al Arabia."Китай и страны Персидского залива обсуждают возможность создания общей зоны свободной торговли", - отметил бен Салман.
https://ria.ru/20221209/tayvan-1837420851.html
персидский залив
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персидский залив, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), китай, саудовская аравия, в мире, экономика
Персидский залив, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Китай, Саудовская Аравия, В мире, Экономика
15:33 09.12.2022 (обновлено: 15:37 09.12.2022)
Страны Персидского залива и КНР обсудили создание зоны свободной торговли
Страны Персидского залива и Китай обсудили создание общей зоны свободной торговли