https://ria.ru/20221209/tinkoff-1837433243.html

В работе приложения "Тинькофф" произошел сбой

В работе приложения "Тинькофф" произошел сбой - РИА Новости, 09.12.2022

В работе приложения "Тинькофф" произошел сбой

Мобильное приложение Тинькофф-банка работает со сбоями, при попытке войти в систему появляется ошибка, убедились корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:04

2022-12-09T12:04

2022-12-09T13:06

тинькофф. кредитные системы

технологии

россия

происшествия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Мобильное приложение Тинькофф-банка работает со сбоями, при попытке войти в систему появляется ошибка, убедились корреспонденты РИА Новости.У других пользователей может появляться ошибка: "Данные недоступны. Повторите попытку позже".Последний раз крупный сбой в работе мобильного приложения был 29 ноября. Тогда у банка зафиксировали проблемы со входом.В сентябре неполадки были и у мобильного оператора "Тинькофф мобайл". Летом приложение банка несколько раз также работало со сбоями, пользователи жаловались, что не могут перевести денежные средства.

https://ria.ru/20221209/vkontakte-1837377382.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

тинькофф. кредитные системы, технологии, россия, происшествия