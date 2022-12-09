https://ria.ru/20221209/tinkoff-1837433243.html
В работе приложения "Тинькофф" произошел сбой
В работе приложения "Тинькофф" произошел сбой - РИА Новости, 09.12.2022
В работе приложения "Тинькофф" произошел сбой
Мобильное приложение Тинькофф-банка работает со сбоями, при попытке войти в систему появляется ошибка, убедились корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:04
2022-12-09T12:04
2022-12-09T13:06
тинькофф. кредитные системы
технологии
россия
происшествия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Мобильное приложение Тинькофф-банка работает со сбоями, при попытке войти в систему появляется ошибка, убедились корреспонденты РИА Новости.У других пользователей может появляться ошибка: "Данные недоступны. Повторите попытку позже".Последний раз крупный сбой в работе мобильного приложения был 29 ноября. Тогда у банка зафиксировали проблемы со входом.В сентябре неполадки были и у мобильного оператора "Тинькофф мобайл". Летом приложение банка несколько раз также работало со сбоями, пользователи жаловались, что не могут перевести денежные средства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тинькофф. кредитные системы, технологии, россия, происшествия
Тинькофф. Кредитные Системы, Технологии, Россия, Происшествия
12:04 09.12.2022 (обновлено: 13:06 09.12.2022)
В работе приложения "Тинькофф" произошел сбой
Клиенты "Тинькофф" сообщили о сбое в работе мобильного приложения банка
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Мобильное приложение Тинькофф-банка работает со сбоями, при попытке войти в систему появляется ошибка, убедились корреспонденты РИА Новости.
"Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз", — говорится в уведомлении.
У других пользователей может появляться ошибка: "Данные недоступны. Повторите попытку позже".
Последний раз крупный сбой в работе мобильного приложения был 29 ноября. Тогда у банка зафиксировали проблемы со входом.
В сентябре неполадки были и у мобильного оператора "Тинькофф мобайл". Летом приложение банка несколько раз также работало со сбоями, пользователи жаловались, что не могут перевести денежные средства.