https://ria.ru/20221209/territorii-1837505458.html

Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным Херсон, Донецк или Луганск

Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным Херсон, Донецк или Луганск - РИА Новости, 09.12.2022

Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным Херсон, Донецк или Луганск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным конкретные территории - Херсон, Донецк и Луганск. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T15:34

2022-12-09T15:34

2022-12-09T15:34

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

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россия

украина

белоруссия

луганская народная республика

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МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным конкретные территории - Херсон, Донецк и Луганск.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России."Мы всегда говорили о договоре, о прекращении войны, о том, чтобы война эта прекратилась. Об этом мы в целом говорили всегда. Помните и мои высказывания, и его, что (Владимиру – ред.) Зеленскому просто не дают это сделать. В этом контексте мы разговаривали. Но никогда не обсуждали конкретные территории: Херсон, Луганск, Донецк и так далее, кто кого должен освободить…" - цитирует слова Лукашенко пресс-служба.Глава белорусского государства подчеркнул, что на встречах с российским лидером речь всегда шла преимущественно о необходимости вести переговоры для прекращения конфликта на Украине. При этом Лукашенко уверен, что если Зеленский сейчас будет требовать от России уйти с освобожденных территорий, это значит, что переговоров не будет. "Это предварительное условие, которое неприемлемо для России. На данном этапе, мне кажется, Россия вообще может не принять эти условия: уходите с Запорожья, Херсона и так далее. Нельзя такие требования выдвигать Российской Федерации. По многим причинам", - отметил белорусский лидер."Если хотите мира - надо сесть за стол переговоров и там в тишине, спокойствии обсуждать все вопросы: кто что должен освободить - или Россия, или Украина. Если этих шагов нет, читай: они не хотят этих переговоров и разговоров", - резюмировал президент Белоруссии.Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает. Неделю назад по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент США Джо Байден заявил, что не планирует переговоры с Путиным, но потенциально готов к ним, если Россия предпримет необходимые шаги для урегулирования ситуации на Украине. В то же время координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби отмечал, что США не видят со стороны Зеленского готовности к переговорам об урегулировании конфликта.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221125/donbass-1834313331.html

https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823027060.html

https://ria.ru/20221202/lnr-1835878762.html

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Кирилл Волков

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