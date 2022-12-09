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В Коми арестовали экс-учителя за злорадство после теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 09.12.2022
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В Коми арестовали экс-учителя за злорадство после теракта на Крымском мосту
В Коми арестовали экс-учителя за злорадство после теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 09.12.2022
В Коми арестовали экс-учителя за злорадство после теракта на Крымском мосту
Сыктывкарский городской суд арестовал бывшего учителя Никиту Тушканова, который обвиняется в оправдании терроризма и дискредитации армии, сообщает суд. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T10:47
2022-12-09T10:47
происшествия
россия
республика коми
чп на крымском мосту
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Сыктывкарский городской суд арестовал бывшего учителя Никиту Тушканова, который обвиняется в оправдании терроризма и дискредитации армии, сообщает суд."Суд заключил под стражу жителя города Микунь, задержанного по факту публичного оправдания терроризма и публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ… Тушканов Н.А. заключен под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть по 5 февраля 2023 года", - сообщает суд на своей странице в соцсети в "ВКонтакте".Тушканов заключен под стражу по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета) и ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).По данным из открытых источников и соцсетей известно, что работавший ранее учителем в Усть-Вымском районе мужчина, которого уже штрафовали по административному делу о дискредитации армии, в интернете назвал теракт на Крымском мосту подарком на день рождения президенту РФ Владимиру Путину.
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происшествия, россия, республика коми, чп на крымском мосту
Происшествия, Россия, Республика Коми, ЧП на Крымском мосту
10:47 09.12.2022
 
В Коми арестовали экс-учителя за злорадство после теракта на Крымском мосту

В Коми арестовали экс-учителя Тушканова, злорадствовавшего после теракта на Крымском мосту

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Сыктывкарский городской суд арестовал бывшего учителя Никиту Тушканова, который обвиняется в оправдании терроризма и дискредитации армии, сообщает суд.
"Суд заключил под стражу жителя города Микунь, задержанного по факту публичного оправдания терроризма и публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ… Тушканов Н.А. заключен под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть по 5 февраля 2023 года", - сообщает суд на своей странице в соцсети в "ВКонтакте".
Тушканов заключен под стражу по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета) и ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).
По данным из открытых источников и соцсетей известно, что работавший ранее учителем в Усть-Вымском районе мужчина, которого уже штрафовали по административному делу о дискредитации армии, в интернете назвал теракт на Крымском мосту подарком на день рождения президенту РФ Владимиру Путину.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 12:49
Житель Кузбасса получил полтора года колонии за призывы убить президента
 
ПроисшествияРоссияРеспублика КомиЧП на Крымском мосту
 
 
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