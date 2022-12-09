https://ria.ru/20221209/terakt-1837407512.html

В Коми арестовали экс-учителя за злорадство после теракта на Крымском мосту

В Коми арестовали экс-учителя за злорадство после теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 09.12.2022

В Коми арестовали экс-учителя за злорадство после теракта на Крымском мосту

Сыктывкарский городской суд арестовал бывшего учителя Никиту Тушканова, который обвиняется в оправдании терроризма и дискредитации армии, сообщает суд. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T10:47

2022-12-09T10:47

2022-12-09T10:47

происшествия

россия

республика коми

чп на крымском мосту

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Сыктывкарский городской суд арестовал бывшего учителя Никиту Тушканова, который обвиняется в оправдании терроризма и дискредитации армии, сообщает суд."Суд заключил под стражу жителя города Микунь, задержанного по факту публичного оправдания терроризма и публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ… Тушканов Н.А. заключен под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть по 5 февраля 2023 года", - сообщает суд на своей странице в соцсети в "ВКонтакте".Тушканов заключен под стражу по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета) и ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).По данным из открытых источников и соцсетей известно, что работавший ранее учителем в Усть-Вымском районе мужчина, которого уже штрафовали по административному делу о дискредитации армии, в интернете назвал теракт на Крымском мосту подарком на день рождения президенту РФ Владимиру Путину.

https://ria.ru/20220919/koloniya-1817823027.html

россия

республика коми

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, республика коми, чп на крымском мосту