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Киберэксперт развенчал распространенный миф о прослушке телефона - РИА Новости, 09.12.2022
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Киберэксперт развенчал распространенный миф о прослушке телефона
Киберэксперт развенчал распространенный миф о прослушке телефона - РИА Новости, 09.12.2022
Киберэксперт развенчал распространенный миф о прослушке телефона
Шумы и эхо во время разговора по телефону как признак прослушки устройства является мифом, рассказал агентству "Прайм" директор регионального инжинирингового... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T03:18
2022-12-09T03:18
технологии
национальная технологическая инициатива (нти)
телефон
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Шумы и эхо во время разговора по телефону как признак прослушки устройства является мифом, рассказал агентству "Прайм" директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.По словам эксперта, на связь может влиять несколько факторов, включая проблемы с самим гаджетом. Кувиков посоветовал в случае постоянных помех сменить смартфон или оператора.Он добавил, что объектом прослушки из-за сложности процесса становится не каждый, поэтому "лишнюю паранойю можно отсечь".
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технологии, национальная технологическая инициатива (нти), телефон
Технологии, Национальная технологическая инициатива (НТИ), Телефон
03:18 09.12.2022
 
Киберэксперт развенчал распространенный миф о прослушке телефона

Киберэксперт Кувиков назвал мифом шумы и эхо как признак прослушки телефона

© Fotolia / Viktor GmyriaНаушники
Наушники - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Fotolia / Viktor Gmyria
Наушники. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Шумы и эхо во время разговора по телефону как признак прослушки устройства является мифом, рассказал агентству "Прайм" директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.
По словам эксперта, на связь может влиять несколько факторов, включая проблемы с самим гаджетом. Кувиков посоветовал в случае постоянных помех сменить смартфон или оператора.
Папа Римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 18:16В мире
Американские СМИ сообщили о "прослушке" телефона папы римского
Он добавил, что объектом прослушки из-за сложности процесса становится не каждый, поэтому "лишнюю паранойю можно отсечь".
 
ТехнологииНациональная технологическая инициатива (НТИ)Телефон
 
 
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