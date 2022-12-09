https://ria.ru/20221209/telefon-1837361383.html
Киберэксперт развенчал распространенный миф о прослушке телефона
Киберэксперт развенчал распространенный миф о прослушке телефона - РИА Новости, 09.12.2022
Киберэксперт развенчал распространенный миф о прослушке телефона
Шумы и эхо во время разговора по телефону как признак прослушки устройства является мифом, рассказал агентству "Прайм" директор регионального инжинирингового... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T03:18
2022-12-09T03:18
2022-12-09T03:18
технологии
национальная технологическая инициатива (нти)
телефон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97229/14/972291409_0:131:2504:1540_1920x0_80_0_0_bad2d55b3e7ee60a24cfea416dd6c539.jpg
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Шумы и эхо во время разговора по телефону как признак прослушки устройства является мифом, рассказал агентству "Прайм" директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.По словам эксперта, на связь может влиять несколько факторов, включая проблемы с самим гаджетом. Кувиков посоветовал в случае постоянных помех сменить смартфон или оператора.Он добавил, что объектом прослушки из-за сложности процесса становится не каждый, поэтому "лишнюю паранойю можно отсечь".
https://radiosputnik.ria.ru/20221126/proslushka-1834479837.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97229/14/972291409_140:0:2365:1669_1920x0_80_0_0_c6d3881ed25a1ef0e1d84fa775ee78c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, национальная технологическая инициатива (нти), телефон
Технологии, Национальная технологическая инициатива (НТИ), Телефон
Киберэксперт развенчал распространенный миф о прослушке телефона
Киберэксперт Кувиков назвал мифом шумы и эхо как признак прослушки телефона