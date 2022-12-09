https://ria.ru/20221209/telefon-1837361383.html

Киберэксперт развенчал распространенный миф о прослушке телефона

Киберэксперт развенчал распространенный миф о прослушке телефона - РИА Новости, 09.12.2022

Киберэксперт развенчал распространенный миф о прослушке телефона

Шумы и эхо во время разговора по телефону как признак прослушки устройства является мифом, рассказал агентству "Прайм" директор регионального инжинирингового... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T03:18

2022-12-09T03:18

2022-12-09T03:18

технологии

национальная технологическая инициатива (нти)

телефон

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Шумы и эхо во время разговора по телефону как признак прослушки устройства является мифом, рассказал агентству "Прайм" директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.По словам эксперта, на связь может влиять несколько факторов, включая проблемы с самим гаджетом. Кувиков посоветовал в случае постоянных помех сменить смартфон или оператора.Он добавил, что объектом прослушки из-за сложности процесса становится не каждый, поэтому "лишнюю паранойю можно отсечь".

https://radiosputnik.ria.ru/20221126/proslushka-1834479837.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, национальная технологическая инициатива (нти), телефон