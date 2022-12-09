Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал татуировщика по делу об изнасиловании 16-летней клиентки - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/tatuirovschik-1837445378.html
Суд арестовал татуировщика по делу об изнасиловании 16-летней клиентки
Суд арестовал татуировщика по делу об изнасиловании 16-летней клиентки - РИА Новости, 09.12.2022
Суд арестовал татуировщика по делу об изнасиловании 16-летней клиентки
Суд Тюмени отправил на два месяца в СИЗО сотрудника тату-салона по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней клиентки. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:37
2022-12-09T12:37
происшествия
тюмень
россия
тюменская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg
ТЮМЕНЬ, 9 дек – РИА Новости. Суд Тюмени отправил на два месяца в СИЗО сотрудника тату-салона по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней клиентки.По версии следствия, 4 декабря обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, "совершил насильственное половое сношение с 16-летней потерпевшей", которая пришла к нему в тату-салон, чтобы сделать татуировку."Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении молодого человека 1990 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 131 УК РФ. Обвиняемый будет содержаться под стражей по 6 февраля 2023 года", - сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.Отмечается, что мужчина не признает вину в инкриминируемом преступлении, но "его причастность к совершению преступления подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей и иными доказательствами".
https://ria.ru/20221205/delo-1836379924.html
https://ria.ru/20221206/ssora-1836627168.html
тюмень
россия
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_74ca336b88d05e7fc12955454dfe0902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюмень, россия, тюменская область
Происшествия, Тюмень, Россия, Тюменская область
12:37 09.12.2022
 
Суд арестовал татуировщика по делу об изнасиловании 16-летней клиентки

Татуировщика в Тюмени арестовали на два месяца по делу об изнасиловании 16-летней клиентки

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 9 дек – РИА Новости. Суд Тюмени отправил на два месяца в СИЗО сотрудника тату-салона по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней клиентки.
По версии следствия, 4 декабря обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, "совершил насильственное половое сношение с 16-летней потерпевшей", которая пришла к нему в тату-салон, чтобы сделать татуировку.
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 12:52
В Приморье арестовали мужчину, подозреваемого в изнасилованиях школьниц
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении молодого человека 1990 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 131 УК РФ. Обвиняемый будет содержаться под стражей по 6 февраля 2023 года", - сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Отмечается, что мужчина не признает вину в инкриминируемом преступлении, но "его причастность к совершению преступления подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей и иными доказательствами".
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 12:50
В Туве пьяный дед ударил внука ножом в грудь во время ссоры
 
ПроисшествияТюменьРоссияТюменская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала