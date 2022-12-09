https://ria.ru/20221209/tatuirovschik-1837445378.html
Суд арестовал татуировщика по делу об изнасиловании 16-летней клиентки
Суд арестовал татуировщика по делу об изнасиловании 16-летней клиентки - РИА Новости, 09.12.2022
Суд арестовал татуировщика по делу об изнасиловании 16-летней клиентки
Суд Тюмени отправил на два месяца в СИЗО сотрудника тату-салона по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней клиентки. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:37
2022-12-09T12:37
2022-12-09T12:37
происшествия
тюмень
россия
тюменская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg
ТЮМЕНЬ, 9 дек – РИА Новости. Суд Тюмени отправил на два месяца в СИЗО сотрудника тату-салона по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней клиентки.По версии следствия, 4 декабря обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, "совершил насильственное половое сношение с 16-летней потерпевшей", которая пришла к нему в тату-салон, чтобы сделать татуировку."Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении молодого человека 1990 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 131 УК РФ. Обвиняемый будет содержаться под стражей по 6 февраля 2023 года", - сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.Отмечается, что мужчина не признает вину в инкриминируемом преступлении, но "его причастность к совершению преступления подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей и иными доказательствами".
https://ria.ru/20221205/delo-1836379924.html
https://ria.ru/20221206/ssora-1836627168.html
тюмень
россия
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_74ca336b88d05e7fc12955454dfe0902.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюмень, россия, тюменская область
Происшествия, Тюмень, Россия, Тюменская область
Суд арестовал татуировщика по делу об изнасиловании 16-летней клиентки
Татуировщика в Тюмени арестовали на два месяца по делу об изнасиловании 16-летней клиентки
ТЮМЕНЬ, 9 дек – РИА Новости.
Суд Тюмени отправил
на два месяца в СИЗО сотрудника тату-салона по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней клиентки.
По версии следствия, 4 декабря обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, "совершил насильственное половое сношение с 16-летней потерпевшей", которая пришла к нему в тату-салон, чтобы сделать татуировку.
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении молодого человека 1990 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 131 УК РФ. Обвиняемый будет содержаться под стражей по 6 февраля 2023 года", - сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Отмечается, что мужчина не признает вину в инкриминируемом преступлении, но "его причастность к совершению преступления подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей и иными доказательствами".