https://ria.ru/20221209/tatuirovschik-1837445378.html

Суд арестовал татуировщика по делу об изнасиловании 16-летней клиентки

Суд арестовал татуировщика по делу об изнасиловании 16-летней клиентки - РИА Новости, 09.12.2022

Суд арестовал татуировщика по делу об изнасиловании 16-летней клиентки

Суд Тюмени отправил на два месяца в СИЗО сотрудника тату-салона по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней клиентки. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:37

2022-12-09T12:37

2022-12-09T12:37

происшествия

тюмень

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тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 9 дек – РИА Новости. Суд Тюмени отправил на два месяца в СИЗО сотрудника тату-салона по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней клиентки.По версии следствия, 4 декабря обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, "совершил насильственное половое сношение с 16-летней потерпевшей", которая пришла к нему в тату-салон, чтобы сделать татуировку."Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении молодого человека 1990 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 131 УК РФ. Обвиняемый будет содержаться под стражей по 6 февраля 2023 года", - сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.Отмечается, что мужчина не признает вину в инкриминируемом преступлении, но "его причастность к совершению преступления подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей и иными доказательствами".

https://ria.ru/20221205/delo-1836379924.html

https://ria.ru/20221206/ssora-1836627168.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

происшествия, тюмень, россия, тюменская область