https://ria.ru/20221209/strelba-1837427144.html

Стрелявший в полицейских в Новошахтинске заявил, что служил в "Вагнере"

Стрелявший в полицейских в Новошахтинске заявил, что служил в "Вагнере" - РИА Новости, 09.12.2022

Стрелявший в полицейских в Новошахтинске заявил, что служил в "Вагнере"

Подозреваемый в стрельбе по полицейским Павел Николин заявил, что служил в "Группе Вагнер". РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T11:47

2022-12-09T11:47

2022-12-09T14:08

происшествия

евгений пригожин

новошахтинск

ростовская область

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек — РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе по полицейским Павел Николин заявил, что служил в "Группе Вагнер".На вопрос журналистов, был ли он в составе ЧВК, мужчина ответил положительно. Но спустя некоторое время замешкался и добавил: "Можно, я на этот вопрос не буду отвечать?"До этого Николин рассказал, что стрелял в полицейских, так как не знал, что пересек границу. Он думал, что перед ним украинские военные, а спецназу сдался позже без сопротивления, увидев их значки.В среду основатель "Группы Вагнер" Евгений Пригожин пообещал провести расследование и выяснить, правда ли устроивший стрельбу в Новошахтинске служил в ЧВК.Днем 6 декабря мужчина в камуфляже открыл огонь из ручного пулемета по полицейским, ранив одного из сотрудников. После этого он скрылся. На следующий день стрелка задержали в селе Киселево. По данным Следственного комитета, у него есть судимость за кражу и разбой.СК возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия. Сегодня Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал подозреваемого в преступлении до 6 февраля 2023 года.

https://ria.ru/20221209/novoshakhtinsk-1837419072.html

https://ria.ru/20221207/vagner-1836943616.html

новошахтинск

ростовская область

ростов-на-дону

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, евгений пригожин, новошахтинск, ростовская область, ростов-на-дону