https://ria.ru/20221209/strelba-1837427144.html
Стрелявший в полицейских в Новошахтинске заявил, что служил в "Вагнере"
Стрелявший в полицейских в Новошахтинске заявил, что служил в "Вагнере" - РИА Новости, 09.12.2022
Стрелявший в полицейских в Новошахтинске заявил, что служил в "Вагнере"
Подозреваемый в стрельбе по полицейским Павел Николин заявил, что служил в "Группе Вагнер". РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:47
2022-12-09T11:47
2022-12-09T14:08
происшествия
евгений пригожин
новошахтинск
ростовская область
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек — РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе по полицейским Павел Николин заявил, что служил в "Группе Вагнер".На вопрос журналистов, был ли он в составе ЧВК, мужчина ответил положительно. Но спустя некоторое время замешкался и добавил: "Можно, я на этот вопрос не буду отвечать?"До этого Николин рассказал, что стрелял в полицейских, так как не знал, что пересек границу. Он думал, что перед ним украинские военные, а спецназу сдался позже без сопротивления, увидев их значки.В среду основатель "Группы Вагнер" Евгений Пригожин пообещал провести расследование и выяснить, правда ли устроивший стрельбу в Новошахтинске служил в ЧВК.Днем 6 декабря мужчина в камуфляже открыл огонь из ручного пулемета по полицейским, ранив одного из сотрудников. После этого он скрылся. На следующий день стрелка задержали в селе Киселево. По данным Следственного комитета, у него есть судимость за кражу и разбой.СК возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия. Сегодня Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал подозреваемого в преступлении до 6 февраля 2023 года.
https://ria.ru/20221209/novoshakhtinsk-1837419072.html
https://ria.ru/20221207/vagner-1836943616.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, евгений пригожин, новошахтинск, ростовская область, ростов-на-дону
Происшествия, Евгений Пригожин, Новошахтинск, Ростовская область, Ростов-на-Дону
11:47 09.12.2022 (обновлено: 14:08 09.12.2022)
Стрелявший в полицейских в Новошахтинске заявил, что служил в "Вагнере"
Стрелявший в полицейских в Новошахтинске заявил, что служил в "Группе Вагнер"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек — РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе по полицейским Павел Николин заявил, что служил в "Группе Вагнер".
На вопрос журналистов, был ли он в составе ЧВК, мужчина ответил положительно. Но спустя некоторое время замешкался и добавил: "Можно, я на этот вопрос не буду отвечать?"
До этого Николин рассказал, что стрелял в полицейских, так как не знал, что пересек границу. Он думал, что перед ним украинские военные, а спецназу сдался позже без сопротивления, увидев их значки.
В среду основатель "Группы Вагнер" Евгений Пригожин пообещал провести расследование и выяснить, правда ли устроивший стрельбу в Новошахтинске служил в ЧВК.
Днем 6 декабря мужчина в камуфляже открыл огонь из ручного пулемета по полицейским, ранив одного из сотрудников. После этого он скрылся. На следующий день стрелка задержали в селе Киселево. По данным Следственного комитета, у него есть судимость за кражу и разбой.
СК возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия. Сегодня Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал подозреваемого в преступлении до 6 февраля 2023 года.