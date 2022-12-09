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В Приморье заключили под стражу надругавшегося над девочкой подростка - РИА Новости, 09.12.2022
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В Приморье заключили под стражу надругавшегося над девочкой подростка
В Приморье заключили под стражу надругавшегося над девочкой подростка - РИА Новости, 09.12.2022
В Приморье заключили под стражу надругавшегося над девочкой подростка
Подросток, задержанный из-за надругательства над маленькой девочкой, заключен под стражу на два месяца, рассказали РИА Новости в Следственном управлении... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T04:16
2022-12-09T04:16
происшествия
приморский край
фокино
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - РИА Новости. Подросток, задержанный из-за надругательства над маленькой девочкой, заключен под стражу на два месяца, рассказали РИА Новости в Следственном управлении Следственного комитета по Приморскому краю.Ранее в соцсетях появилась информация об "изнасиловании" 15-летним подростком 7-летней девочки в приморском городе Фокино. В краевом СУ СК сообщили о задержании подростка и подтвердили возраст участников инцидента. При этом уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", а не "Изнасилование". В рамках расследования будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза"По ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Теперь он будет содержаться в СИЗО", - рассказали в приморском СУ СК.
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происшествия, приморский край, фокино, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Приморский край, Фокино, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
04:16 09.12.2022
 
В Приморье заключили под стражу надругавшегося над девочкой подростка

В Приморье заключили под стражу на два месяца надругавшегося над девочкой подростка

© Фото : Unsplash/Ahmet DemiroğluКолючая проволка
Колючая проволка - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : Unsplash/Ahmet Demiroğlu
Колючая проволка. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - РИА Новости. Подросток, задержанный из-за надругательства над маленькой девочкой, заключен под стражу на два месяца, рассказали РИА Новости в Следственном управлении Следственного комитета по Приморскому краю.
Ранее в соцсетях появилась информация об "изнасиловании" 15-летним подростком 7-летней девочки в приморском городе Фокино. В краевом СУ СК сообщили о задержании подростка и подтвердили возраст участников инцидента. При этом уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", а не "Изнасилование". В рамках расследования будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 10:00
В Приморском крае подросток надругался над семилетней девочкой
"По ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Теперь он будет содержаться в СИЗО", - рассказали в приморском СУ СК.
 
ПроисшествияПриморский крайФокиноРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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