https://ria.ru/20221209/strazha-1837365859.html

В Приморье заключили под стражу надругавшегося над девочкой подростка

В Приморье заключили под стражу надругавшегося над девочкой подростка - РИА Новости, 09.12.2022

В Приморье заключили под стражу надругавшегося над девочкой подростка

Подросток, задержанный из-за надругательства над маленькой девочкой, заключен под стражу на два месяца, рассказали РИА Новости в Следственном управлении... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T04:16

2022-12-09T04:16

2022-12-09T04:16

происшествия

приморский край

фокино

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - РИА Новости. Подросток, задержанный из-за надругательства над маленькой девочкой, заключен под стражу на два месяца, рассказали РИА Новости в Следственном управлении Следственного комитета по Приморскому краю.Ранее в соцсетях появилась информация об "изнасиловании" 15-летним подростком 7-летней девочки в приморском городе Фокино. В краевом СУ СК сообщили о задержании подростка и подтвердили возраст участников инцидента. При этом уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", а не "Изнасилование". В рамках расследования будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза"По ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Теперь он будет содержаться в СИЗО", - рассказали в приморском СУ СК.

https://ria.ru/20221207/sledstvie-1836869318.html

приморский край

фокино

россия

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происшествия, приморский край, фокино, россия, следственный комитет россии (ск рф)