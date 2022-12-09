Песков ответил на вопрос о возможной нормализации отношений России и США
Песков: контакты России и США по заключенным не проецируются на двусторонние отношения
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Контакты спецслужб России и США касаются только темы обмена заключенными и не проецируются на печальные отношения двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бритни Грайнер.
"Нет. Этим, естественно, занимались спецслужбы соответствующие двух стран, и контакты касались исключительно темы обмена, и они продолжаются исключительно по теме обмена. Это никоим образом не проецируются на общую картину двусторонних отношений - на печальную картину двусторонних отношений",- сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, может ли обмен Бута стать шагом к возможной нормализации отношений стран.
Бут провел в заключении в Штатах почти 15 лет. Грайнер была осуждена к 9 годам колонии за контрабанду 0,7 грамма гашиша, ее задержали в "Шереметьево" в феврале 2022 года.
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