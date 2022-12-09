Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о возможной нормализации отношений России и США - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/spetssluzhby-1837512429.html
Песков ответил на вопрос о возможной нормализации отношений России и США
Песков ответил на вопрос о возможной нормализации отношений России и США - РИА Новости, 09.12.2022
Песков ответил на вопрос о возможной нормализации отношений России и США
Контакты спецслужб России и США касаются только темы обмена заключенными и не проецируются на печальные отношения двух стран, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:44
2022-12-09T15:44
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
виктор бут
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Контакты спецслужб России и США касаются только темы обмена заключенными и не проецируются на печальные отношения двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бритни Грайнер.Бут провел в заключении в Штатах почти 15 лет. Грайнер была осуждена к 9 годам колонии за контрабанду 0,7 грамма гашиша, ее задержали в "Шереметьево" в феврале 2022 года.
https://ria.ru/20221208/obmen-1837309416.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85b822f87e680a40d54f56fae8acbb4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), виктор бут, россия, сша
В мире, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Виктор Бут, Россия, США
15:44 09.12.2022
 
Песков ответил на вопрос о возможной нормализации отношений России и США

Песков: контакты России и США по заключенным не проецируются на двусторонние отношения

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Контакты спецслужб России и США касаются только темы обмена заключенными и не проецируются на печальные отношения двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бритни Грайнер.
"Нет. Этим, естественно, занимались спецслужбы соответствующие двух стран, и контакты касались исключительно темы обмена, и они продолжаются исключительно по теме обмена. Это никоим образом не проецируются на общую картину двусторонних отношений - на печальную картину двусторонних отношений",- сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, может ли обмен Бута стать шагом к возможной нормализации отношений стран.
Бут провел в заключении в Штатах почти 15 лет. Грайнер была осуждена к 9 годам колонии за контрабанду 0,7 грамма гашиша, ее задержали в "Шереметьево" в феврале 2022 года.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 18:24
США хотели обменять Бута на Грайнер и Уилана, заявил адвокат
 
В миреДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Виктор БутРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала