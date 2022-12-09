https://ria.ru/20221209/spetssluzhby-1837512429.html

Песков ответил на вопрос о возможной нормализации отношений России и США

Песков ответил на вопрос о возможной нормализации отношений России и США - РИА Новости, 09.12.2022

Песков ответил на вопрос о возможной нормализации отношений России и США

Контакты спецслужб России и США касаются только темы обмена заключенными и не проецируются на печальные отношения двух стран, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T15:44

2022-12-09T15:44

2022-12-09T15:44

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

виктор бут

россия

сша

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Контакты спецслужб России и США касаются только темы обмена заключенными и не проецируются на печальные отношения двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бритни Грайнер.Бут провел в заключении в Штатах почти 15 лет. Грайнер была осуждена к 9 годам колонии за контрабанду 0,7 грамма гашиша, ее задержали в "Шереметьево" в феврале 2022 года.

https://ria.ru/20221208/obmen-1837309416.html

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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), виктор бут, россия, сша