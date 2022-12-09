https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837652256.html

Спецоперация, 9 декабря: Путин заявил, что проблем в процессе СВО нет

Спецоперация, 9 декабря: Путин заявил, что проблем в процессе СВО нет - РИА Новости, 09.12.2022

Спецоперация, 9 декабря: Путин заявил, что проблем в процессе СВО нет

Вооруженные силы РФ продолжают наступление на Красно-Лиманском направлении, за сутки там были уничтожены более 50 украинских боевиков и шесть единиц техники,... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T23:09

2022-12-09T23:09

2022-12-09T23:09

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

ангела меркель

александр лукашенко

россия

германия

донбасс

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают наступление на Красно-Лиманском направлении, за сутки там были уничтожены более 50 украинских боевиков и шесть единиц техники, заявили в Минобороны РФ.Президент России Владимир Путин заявил, что проблем в ходе специальной военной операции нет: она идет своим чередом.Ход операцииРоссийские военные уничтожили более 30 украинских военнослужащих на Донецком направлении, а на Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации были уничтожены более 40 украинских военных, заявили в пятницу в Минобороны РФ.ВС РФ продолжают наступление на Красно-Лиманском направлении, за сутки уничтожены более 50 украинских боевиков и шесть единиц техники.Три усиленных взвода украинских военных пытались атаковать российские позиции в Запорожской области и ДНР на Южно-Донецком направлении, украинские подразделения рассеяны, их потери составили до 80 военных.Российские войска уничтожили за сутки радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, РСЗО "Ураган" и "Град". Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три снаряда РСЗО HIMARS в ЛНР.Путин: СВО идет своим чередомПутин пояснил журналистам, что говоря о длительном процессе СВО, имел ввиду не ход спецоперации, а урегулирование ситуации на Украине. Специальная военная операция идет своим чередом, вопросов и проблем сегодня нет, все стабильно, заявил он.Президент России также заявил, что в результате СВО всем ее участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются "на земле".Фактором сдерживания является возможность защиты своей страны при помощи ядерного оружия, добавил Путин.Лукашенко про МеркельПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит заявлениям экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что западные страны на переговорах "нормандской четверки" в Минске в феврале 2015 года по урегулированию конфликта в Донбассе хотели обманом выиграть время для усиления украинской армии, он подчеркнул, что тогда они были настроены серьезно.Лукашенко также добавил, что вскоре будут обнародованы факты, как Запад хотел начать войну с Россией с Донбасса в 2021-2022 годах.Путин заявил, что слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о мотивах заключения минских соглашений были неожиданными и разочаровали его. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Меркель, заявил, что верит в искренность и мудрость Путина, говорившего, что Киев тянет время и не хочет их исполнять.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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германия

донбасс

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боевая работа донецких танкистов на Авдеевском направлении Донецкие танкисты показали боевую работу на авдеевском направлении – они успешно поразили цели в селе Водяное, занятом украинскими войсками, передает корреспондент РИА Новости 2022-12-09T23:09 true PT2M28S

Путин: Запад поощрял террор в Донбассе, а сегодня использует украинцев как пушечное мясо Путин: Запад поощрял террор в Донбассе, а сегодня использует украинцев как пушечное мясо 2022-12-09T23:09 true PT0M32S

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Наталья Макарова

в мире, владимир путин, ангела меркель, александр лукашенко, россия, германия, донбасс