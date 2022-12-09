https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837652256.html
Спецоперация, 9 декабря: Путин заявил, что проблем в процессе СВО нет
Спецоперация, 9 декабря: Путин заявил, что проблем в процессе СВО нет - РИА Новости, 09.12.2022
Спецоперация, 9 декабря: Путин заявил, что проблем в процессе СВО нет
Вооруженные силы РФ продолжают наступление на Красно-Лиманском направлении, за сутки там были уничтожены более 50 украинских боевиков и шесть единиц техники,... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T23:09
2022-12-09T23:09
2022-12-09T23:09
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
ангела меркель
александр лукашенко
россия
германия
донбасс
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают наступление на Красно-Лиманском направлении, за сутки там были уничтожены более 50 украинских боевиков и шесть единиц техники, заявили в Минобороны РФ.Президент России Владимир Путин заявил, что проблем в ходе специальной военной операции нет: она идет своим чередом.Ход операцииРоссийские военные уничтожили более 30 украинских военнослужащих на Донецком направлении, а на Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации были уничтожены более 40 украинских военных, заявили в пятницу в Минобороны РФ.ВС РФ продолжают наступление на Красно-Лиманском направлении, за сутки уничтожены более 50 украинских боевиков и шесть единиц техники.Три усиленных взвода украинских военных пытались атаковать российские позиции в Запорожской области и ДНР на Южно-Донецком направлении, украинские подразделения рассеяны, их потери составили до 80 военных.Российские войска уничтожили за сутки радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, РСЗО "Ураган" и "Град". Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три снаряда РСЗО HIMARS в ЛНР.Путин: СВО идет своим чередомПутин пояснил журналистам, что говоря о длительном процессе СВО, имел ввиду не ход спецоперации, а урегулирование ситуации на Украине. Специальная военная операция идет своим чередом, вопросов и проблем сегодня нет, все стабильно, заявил он.Президент России также заявил, что в результате СВО всем ее участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются "на земле".Фактором сдерживания является возможность защиты своей страны при помощи ядерного оружия, добавил Путин.Лукашенко про МеркельПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит заявлениям экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что западные страны на переговорах "нормандской четверки" в Минске в феврале 2015 года по урегулированию конфликта в Донбассе хотели обманом выиграть время для усиления украинской армии, он подчеркнул, что тогда они были настроены серьезно.Лукашенко также добавил, что вскоре будут обнародованы факты, как Запад хотел начать войну с Россией с Донбасса в 2021-2022 годах.Путин заявил, что слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о мотивах заключения минских соглашений были неожиданными и разочаровали его. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Меркель, заявил, что верит в искренность и мудрость Путина, говорившего, что Киев тянет время и не хочет их исполнять.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
германия
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Боевая работа донецких танкистов на Авдеевском направлении
Донецкие танкисты показали боевую работу на авдеевском направлении – они успешно поразили цели в селе Водяное, занятом украинскими войсками, передает корреспондент РИА Новости
2022-12-09T23:09
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Путин: Запад поощрял террор в Донбассе, а сегодня использует украинцев как пушечное мясо
Путин: Запад поощрял террор в Донбассе, а сегодня использует украинцев как пушечное мясо
2022-12-09T23:09
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, ангела меркель, александр лукашенко, россия, германия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Ангела Меркель, Александр Лукашенко, Россия, Германия, Донбасс
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают наступление на Красно-Лиманском направлении, за сутки там были уничтожены более 50 украинских боевиков и шесть единиц техники, заявили в Минобороны РФ.
Президент России Владимир Путин заявил, что проблем в ходе специальной военной операции нет: она идет своим чередом.
Российские военные уничтожили более 30 украинских военнослужащих на Донецком направлении, а на Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации были уничтожены более 40 украинских военных, заявили в пятницу в Минобороны РФ.
ВС РФ продолжают наступление на Красно-Лиманском направлении, за сутки уничтожены более 50 украинских боевиков и шесть единиц техники.
Три усиленных взвода украинских военных пытались атаковать российские позиции в Запорожской области
и ДНР
на Южно-Донецком направлении, украинские подразделения рассеяны, их потери составили до 80 военных.
Российские войска уничтожили за сутки радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США
AN/TPQ-50, РСЗО "Ураган" и "Град". Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три снаряда РСЗО HIMARS в ЛНР
.
Путин: СВО идет своим чередом
Путин пояснил журналистам, что говоря о длительном процессе СВО, имел ввиду не ход спецоперации, а урегулирование ситуации на Украине
. Специальная военная операция идет своим чередом, вопросов и проблем сегодня нет, все стабильно, заявил он.
Президент России также заявил, что в результате СВО всем ее участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются "на земле".
Фактором сдерживания является возможность защиты своей страны при помощи ядерного оружия, добавил Путин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что не верит заявлениям экс-канцлера ФРГ
Ангелы Меркель о том, что западные страны на переговорах "нормандской четверки" в Минске
в феврале 2015 года по урегулированию конфликта в Донбассе
хотели обманом выиграть время для усиления украинской армии, он подчеркнул, что тогда они были настроены серьезно.
Лукашенко также добавил, что вскоре будут обнародованы факты, как Запад хотел начать войну с Россией с Донбасса в 2021-2022 годах.
Путин заявил, что слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о мотивах заключения минских соглашений были неожиданными и разочаровали его. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Меркель, заявил, что верит в искренность и мудрость Путина, говорившего, что Киев
тянет время и не хочет их исполнять.