https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837548713.html
Путин оценил работу Минобороны по информированию о спецоперации на Украине
Путин оценил работу Минобороны по информированию о спецоперации на Украине - РИА Новости, 09.12.2022
Путин оценил работу Минобороны по информированию о спецоперации на Украине
Министерство обороны ведет прозрачную работу по информированию о ходе спецоперации на Украине, все отражается в сводках, заявил журналистам президент России... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:56
2022-12-09T16:56
2022-12-09T16:56
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
россия
киргизия
ситуация в днр и лнр
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Министерство обороны ведет прозрачную работу по информированию о ходе спецоперации на Украине, все отражается в сводках, заявил журналистам президент России Владимир Путин."Достаточно прозрачно ведет себя министерство обороны. Все, что происходит в реалиях на земле, все отражается в ежедневных сводках министерства обороны, там все на самом деле объективно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, украина, россия, киргизия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, Россия, Киргизия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин оценил работу Минобороны по информированию о спецоперации на Украине
Путин: Минобороны ведет прозрачную работу по информированию о спецоперации на Украине