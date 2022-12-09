https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837548713.html

Путин оценил работу Минобороны по информированию о спецоперации на Украине

Путин оценил работу Минобороны по информированию о спецоперации на Украине - РИА Новости, 09.12.2022

Путин оценил работу Минобороны по информированию о спецоперации на Украине

Министерство обороны ведет прозрачную работу по информированию о ходе спецоперации на Украине, все отражается в сводках, заявил журналистам президент России... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:56

2022-12-09T16:56

2022-12-09T16:56

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

россия

киргизия

ситуация в днр и лнр

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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Министерство обороны ведет прозрачную работу по информированию о ходе спецоперации на Украине, все отражается в сводках, заявил журналистам президент России Владимир Путин."Достаточно прозрачно ведет себя министерство обороны. Все, что происходит в реалиях на земле, все отражается в ежедневных сводках министерства обороны, там все на самом деле объективно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

киргизия

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Наталья Макарова

владимир путин, украина, россия, киргизия, ситуация в днр и лнр