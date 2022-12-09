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Путин оценил работу Минобороны по информированию о спецоперации на Украине - РИА Новости, 09.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837548713.html
Путин оценил работу Минобороны по информированию о спецоперации на Украине
Путин оценил работу Минобороны по информированию о спецоперации на Украине - РИА Новости, 09.12.2022
Путин оценил работу Минобороны по информированию о спецоперации на Украине
Министерство обороны ведет прозрачную работу по информированию о ходе спецоперации на Украине, все отражается в сводках, заявил журналистам президент России... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:56
2022-12-09T16:56
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
россия
киргизия
ситуация в днр и лнр
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Министерство обороны ведет прозрачную работу по информированию о ходе спецоперации на Украине, все отражается в сводках, заявил журналистам президент России Владимир Путин."Достаточно прозрачно ведет себя министерство обороны. Все, что происходит в реалиях на земле, все отражается в ежедневных сводках министерства обороны, там все на самом деле объективно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
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владимир путин, украина, россия, киргизия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, Россия, Киргизия, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:56 09.12.2022
 
Путин оценил работу Минобороны по информированию о спецоперации на Украине

Путин: Минобороны ведет прозрачную работу по информированию о спецоперации на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВладимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Министерство обороны ведет прозрачную работу по информированию о ходе спецоперации на Украине, все отражается в сводках, заявил журналистам президент России Владимир Путин.
"Достаточно прозрачно ведет себя министерство обороны. Все, что происходит в реалиях на земле, все отражается в ежедневных сводках министерства обороны, там все на самом деле объективно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаРоссияКиргизияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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