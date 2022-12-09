https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837543566.html

После СВО всем придется согласиться с реалиями на земле, заявил Путин

После СВО всем придется согласиться с реалиями на земле, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022

После СВО всем придется согласиться с реалиями на земле, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил журналистам, что в результате СВО всем ее участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются "на земле". РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:43

2022-12-09T16:43

2022-12-09T17:28

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

киргизия

владимир путин

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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил журналистам, что в результате СВО всем ее участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются "на земле"."Процесс урегулирования в целом - да, он, наверное будет непростым и потребует определенного времени. Так или иначе, всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются "на земле", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837540031.html

украина

россия

киргизия

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Дарья Буймова

безопасность, украина, россия, киргизия, владимир путин