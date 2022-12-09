https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837543566.html
После СВО всем придется согласиться с реалиями на земле, заявил Путин
После СВО всем придется согласиться с реалиями на земле, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
После СВО всем придется согласиться с реалиями на земле, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил журналистам, что в результате СВО всем ее участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются "на земле". РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:43
2022-12-09T16:43
2022-12-09T17:28
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
киргизия
владимир путин
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил журналистам, что в результате СВО всем ее участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются "на земле"."Процесс урегулирования в целом - да, он, наверное будет непростым и потребует определенного времени. Так или иначе, всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются "на земле", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837540031.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Киргизия, Владимир Путин
16:43 09.12.2022 (обновлено: 17:28 09.12.2022)
После СВО всем придется согласиться с реалиями на земле, заявил Путин
Президент Путин: в итоге СВО всем придется согласиться с реалиями на земле