Рейтинг@Mail.ru
После СВО всем придется согласиться с реалиями на земле, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837543566.html
После СВО всем придется согласиться с реалиями на земле, заявил Путин
После СВО всем придется согласиться с реалиями на земле, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
После СВО всем придется согласиться с реалиями на земле, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил журналистам, что в результате СВО всем ее участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются "на земле". РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:43
2022-12-09T17:28
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
киргизия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837561288_571:264:3000:1630_1920x0_80_0_0_bc3d5515ec391fcca4eedbfea00f6286.jpg
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил журналистам, что в результате СВО всем ее участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются "на земле"."Процесс урегулирования в целом - да, он, наверное будет непростым и потребует определенного времени. Так или иначе, всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются "на земле", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837540031.html
украина
россия
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837561288_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_2ace34f7f7984db4df8ab12e82d4b8fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, россия, киргизия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Киргизия, Владимир Путин
16:43 09.12.2022 (обновлено: 17:28 09.12.2022)
 
После СВО всем придется согласиться с реалиями на земле, заявил Путин

Президент Путин: в итоге СВО всем придется согласиться с реалиями на земле

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке. 9 декабря 2022
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке. 9 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке. 9 декабря 2022
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил журналистам, что в результате СВО всем ее участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются "на земле".
"Процесс урегулирования в целом - да, он, наверное будет непростым и потребует определенного времени. Так или иначе, всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются "на земле", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Путин о СВО: Никаких вопросов там и проблем сегодня нет - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 16:37Специальная военная операция на Украине
Путин заявил о стабильном ходе спецоперации на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияКиргизияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала