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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 09.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837526521.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 09.12.2022
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Российские военные уничтожили более 30 украинских военнослужащих на Донецком направлении, заявили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:12
2022-12-09T16:23
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Российские военные уничтожили более 30 украинских военнослужащих на Донецком направлении, заявили в пятницу в Минобороны РФ."На Донецком направлении активными действиями российских войск за сутки уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - говорится в сводке российского военного ведомства
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россия, вооруженные силы украины, украина, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
16:12 09.12.2022 (обновлено: 16:23 09.12.2022)
 
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: на Донецком направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Российские военные уничтожили более 30 украинских военнослужащих на Донецком направлении, заявили в пятницу в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении активными действиями российских войск за сутки уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - говорится в сводке российского военного ведомства
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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