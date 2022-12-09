https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837526521.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 09.12.2022

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Российские военные уничтожили более 30 украинских военнослужащих на Донецком направлении, заявили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:12

2022-12-09T16:12

2022-12-09T16:23

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Российские военные уничтожили более 30 украинских военнослужащих на Донецком направлении, заявили в пятницу в Минобороны РФ."На Донецком направлении активными действиями российских войск за сутки уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - говорится в сводке российского военного ведомства

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)