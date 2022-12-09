https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837526521.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 09.12.2022
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Российские военные уничтожили более 30 украинских военнослужащих на Донецком направлении, заявили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:12
2022-12-09T16:12
2022-12-09T16:23
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816513398_0:0:3253:1829_1920x0_80_0_0_459faee57b56f47864d21fc19a71f51d.jpg
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Российские военные уничтожили более 30 украинских военнослужащих на Донецком направлении, заявили в пятницу в Минобороны РФ."На Донецком направлении активными действиями российских войск за сутки уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - говорится в сводке российского военного ведомства
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816513398_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_90122ff1ac3fd43b8b212c767a0e8da3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, украина, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
16:12 09.12.2022 (обновлено: 16:23 09.12.2022)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: на Донецком направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих