https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837526404.html

На Южнодонецком направлении российские военные отбросили три взвода ВСУ

На Южнодонецком направлении российские военные отбросили три взвода ВСУ - РИА Новости, 09.12.2022

На Южнодонецком направлении российские военные отбросили три взвода ВСУ

Три усиленных взвода украинских военных пытались атаковать российские позиции в Запорожской области и ДНР на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:11

2022-12-09T16:11

2022-12-09T18:25

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

запорожская область

россия

безопасность

харьковская область

вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Три усиленных взвода украинских военных пытались атаковать российские позиции в Запорожской области и ДНР на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны.Российские Вооруженные силы смогли отбросить украинские войска на исходные позиции. Противник при этом потерял до 80 военнослужащих убитыми и ранеными.Кроме того, на Донецком направлении удалось уничтожить более 30 украинских солдат, а также три боевые бронированные машины и два пикапа.Купянское направлениеРоссийская авиация также нанесла удары по живой силе и военной технике ВСУ в районах Синьковки, Табаевки и Берестового в Харьковской области. Потери противника составили:Краснолиманское направлениеРоссийские подразделения продолжили наступление на Краснолиманском направлении, попутно отражая контратаки украинских войск.Потери противника составили:Помимо этого, на территории Донецкой Народной Республики удалось уничтожить склад боеприпасов украинской армии, а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, реактивную систему залпового огня "Ураган" и три установки РСЗО "Град". В районе Золочева в Харьковской области поражена пусковая установка тактического ракетного комплекса "Точка-У". Всего за сутки российские артиллерия, ракетные войска и авиация нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183 районах. Кроме того, системы ПВО сбили три реактивных снаряда РСЗО HIMARS вблизи Первомайска и Алчевска в ЛНР. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837526521.html

https://ria.ru/20221208/kupyansk-1837205191.html

https://ria.ru/20221206/donbass-1836603723.html

https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837540031.html

донецкая народная республика

запорожская область

россия

харьковская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

донецкая народная республика, запорожская область, россия, безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, владимир путин