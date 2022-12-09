16:11 09.12.2022 (обновлено: 18:25 09.12.2022)
На Южнодонецком направлении российские военные отбросили три взвода ВСУ
Минобороны: российские военные уничтожили до 80 служащих ВСУ на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Три усиленных взвода украинских военных пытались атаковать российские позиции в Запорожской области и ДНР на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны.
"На Южнодонецком направлении противник силами до трех усиленных взводов безуспешно пытался атаковать позиции российских подразделений в направлении населенных пунктов Владимировка, Павловка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области", — говорится в сводке военного ведомства.
Российские Вооруженные силы смогли отбросить украинские войска на исходные позиции. Противник при этом потерял до 80 военнослужащих убитыми и ранеными.
Кроме того, на Донецком направлении удалось уничтожить более 30 украинских солдат, а также три боевые бронированные машины и два пикапа.
Купянское направление
Российская авиация также нанесла удары по живой силе и военной технике ВСУ в районах Синьковки, Табаевки и Берестового в Харьковской области.
Потери противника составили:
- —более 40 военнослужащих;
- —боевая машина пехоты;
- —два автомобиля.
Краснолиманское направление
Российские подразделения продолжили наступление на Краснолиманском направлении, попутно отражая контратаки украинских войск.
Потери противника составили:
- —более 50 военнослужащих;
- —две боевые машины пехоты;
- —четыре пикапа.
Помимо этого, на территории Донецкой Народной Республики удалось уничтожить склад боеприпасов украинской армии, а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, реактивную систему залпового огня "Ураган" и три установки РСЗО "Град". В районе Золочева в Харьковской области поражена пусковая установка тактического ракетного комплекса "Точка-У".
Всего за сутки российские артиллерия, ракетные войска и авиация нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183 районах. Кроме того, системы ПВО сбили три реактивных снаряда РСЗО HIMARS вблизи Первомайска и Алчевска в ЛНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.