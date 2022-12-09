https://ria.ru/20221209/spasenie-1837468554.html

В Москве вылечили пострадавшую в ДТП енотовидную собаку

В Москве вылечили пострадавшую в ДТП енотовидную собаку - РИА Новости, 09.12.2022

В Москве вылечили пострадавшую в ДТП енотовидную собаку

Пострадавшую в ДТП енотовидную собаку спасли в Центре реабилитации диких животных в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T13:55

2022-12-09T13:55

2022-12-09T14:07

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пострадавшую в ДТП енотовидную собаку спасли в Центре реабилитации диких животных в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Сейчас жизни зверька ничего не угрожает. Он идет на поправку и весной, после зимней спячки, будет готов к выпуску в естественную среду обитания.Енотовидная собака – хищное млекопитающее, которое внешне похоже на енота, а по габаритам – на среднюю собаку. Размер взрослой особи около 65-85 сантиметров. Особенность животного – хвост длиной 15-30 см. Часто обитает в лесных районах, в долинах и у устьев водоемов, где есть густые заросли камыша и тростника.

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