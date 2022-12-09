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В Москве вылечили пострадавшую в ДТП енотовидную собаку - РИА Новости, 09.12.2022
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В Москве вылечили пострадавшую в ДТП енотовидную собаку
В Москве вылечили пострадавшую в ДТП енотовидную собаку - РИА Новости, 09.12.2022
В Москве вылечили пострадавшую в ДТП енотовидную собаку
Пострадавшую в ДТП енотовидную собаку спасли в Центре реабилитации диких животных в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:55
2022-12-09T14:07
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пострадавшую в ДТП енотовидную собаку спасли в Центре реабилитации диких животных в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Сейчас жизни зверька ничего не угрожает. Он идет на поправку и весной, после зимней спячки, будет готов к выпуску в естественную среду обитания.Енотовидная собака – хищное млекопитающее, которое внешне похоже на енота, а по габаритам – на среднюю собаку. Размер взрослой особи около 65-85 сантиметров. Особенность животного – хвост длиной 15-30 см. Часто обитает в лесных районах, в долинах и у устьев водоемов, где есть густые заросли камыша и тростника.
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Хорошие новости, Москва, Россия, ДТП, Происшествия
13:55 09.12.2022 (обновлено: 14:07 09.12.2022)
 
В Москве вылечили пострадавшую в ДТП енотовидную собаку

В Москве в Центре реабилитации диких животных спасли пострадавшую в ДТП енотовидную собаку

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramТравмированная в ДТП енотовидная собака, которую спасли в Центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Травмированная в ДТП енотовидная собака, которую спасли в Центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Травмированная в ДТП енотовидная собака, которую спасли в Центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пострадавшую в ДТП енотовидную собаку спасли в Центре реабилитации диких животных в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты Центра практически полностью вылечили травмы конечностей животного – зверек уверенно перемещается. На лечение ушибов внутренних органов требуется время, подбор специальной диеты, лечебных препаратов, постоянный контроль и забота профильных специалистов", — рассказали специалисты.
Сейчас жизни зверька ничего не угрожает. Он идет на поправку и весной, после зимней спячки, будет готов к выпуску в естественную среду обитания.
Енотовидная собака – хищное млекопитающее, которое внешне похоже на енота, а по габаритам – на среднюю собаку. Размер взрослой особи около 65-85 сантиметров. Особенность животного – хвост длиной 15-30 см. Часто обитает в лесных районах, в долинах и у устьев водоемов, где есть густые заросли камыша и тростника.
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