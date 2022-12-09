Рейтинг@Mail.ru
SpaceX вывела на орбиту спутники своего конкурента компании OneWeb - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/spacex-1837368417.html
SpaceX вывела на орбиту спутники своего конкурента компании OneWeb
SpaceX вывела на орбиту спутники своего конкурента компании OneWeb - РИА Новости, 09.12.2022
SpaceX вывела на орбиту спутники своего конкурента компании OneWeb
Компания SpaceX Илона Маска вывела на орбиту спутники своего конкурента в области спутникового интернета компании OneWeb, от сотрудничества с которой отказалась РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T06:39
2022-12-09T12:55
илон маск
флорида
россия
oneweb
spacex
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837450956_0:188:3071:1915_1920x0_80_0_0_90beb1ee0a3c5574cee1801b30f49fb9.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Компания SpaceX Илона Маска вывела на орбиту спутники своего конкурента в области спутникового интернета компании OneWeb, от сотрудничества с которой отказалась Россия.Запуск ракеты Falcon-9 состоялся в четверг в 17.27 по восточному времени времени (3.27 пятницы мск) с космодрома имени Кеннеди во Флориде. Трансляция велась на официальном сайте SpaceX."Развертывание спутников OneWeb завершено", - говорится в заявлении.По данным OneWeb, речь идет о выводе на орбиту 40 спутников. Они расширят группировку OneWeb до чуть более 500 аппаратов, что составляет почти 80% от запланированной общей численности.Россия в марте 2022 года отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама спутниковая компания не дала гарантий, что спутники не будут использованы в военных целях.Спутники OneWeb призваны обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для пользователей по всему миру к 2027 году. Конкуренцию ему составляет Starlink - проект с аналогичными целями, реализацию которого начала компания SpaceX в феврале 2018 года.
https://ria.ru/20221123/sputnik-1833535461.html
https://ria.ru/20220322/sputniki-1779368654.html
флорида
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837450956_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_1a66f40998590e12c066d17e89bb51c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
илон маск, флорида, россия, oneweb, spacex, в мире
Илон Маск, Флорида, Россия, OneWeb, SpaceX, В мире
06:39 09.12.2022 (обновлено: 12:55 09.12.2022)
 
SpaceX вывела на орбиту спутники своего конкурента компании OneWeb

SpaceX вывела на орбиту 40 спутников своего конкурента компании OneWeb

© AP Photo / John RaouxЗапуск ракеты SpaceX Falcon 9 со спутниками OneWeb с космодрома имени Кеннеди во Флориде
Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 со спутниками OneWeb с космодрома имени Кеннеди во Флориде - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© AP Photo / John Raoux
Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 со спутниками OneWeb с космодрома имени Кеннеди во Флориде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Компания SpaceX Илона Маска вывела на орбиту спутники своего конкурента в области спутникового интернета компании OneWeb, от сотрудничества с которой отказалась Россия.
Запуск ракеты Falcon-9 состоялся в четверг в 17.27 по восточному времени времени (3.27 пятницы мск) с космодрома имени Кеннеди во Флориде. Трансляция велась на официальном сайте SpaceX.
Пуск ракеты Falcon 9 SpaceX - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 07:39
SpaceX вывела на орбиту спутник связи Eutelsat 10B
"Развертывание спутников OneWeb завершено", - говорится в заявлении.
По данным OneWeb, речь идет о выводе на орбиту 40 спутников. Они расширят группировку OneWeb до чуть более 500 аппаратов, что составляет почти 80% от запланированной общей численности.
Россия в марте 2022 года отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама спутниковая компания не дала гарантий, что спутники не будут использованы в военных целях.
Спутники OneWeb призваны обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для пользователей по всему миру к 2027 году. Конкуренцию ему составляет Starlink - проект с аналогичными целями, реализацию которого начала компания SpaceX в феврале 2018 года.
Ракета-носитель Союз-2.1б
22 марта, 03:19Наука
"Роскосмос" запустит другие спутники на построенных для OneWeb ракетах
 
Илон МаскФлоридаРоссияOneWebSpaceXВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала