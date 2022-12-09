https://ria.ru/20221209/spacex-1837368417.html

SpaceX вывела на орбиту спутники своего конкурента компании OneWeb

SpaceX вывела на орбиту спутники своего конкурента компании OneWeb - РИА Новости, 09.12.2022

SpaceX вывела на орбиту спутники своего конкурента компании OneWeb

Компания SpaceX Илона Маска вывела на орбиту спутники своего конкурента в области спутникового интернета компании OneWeb, от сотрудничества с которой отказалась РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T06:39

2022-12-09T06:39

2022-12-09T12:55

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Компания SpaceX Илона Маска вывела на орбиту спутники своего конкурента в области спутникового интернета компании OneWeb, от сотрудничества с которой отказалась Россия.Запуск ракеты Falcon-9 состоялся в четверг в 17.27 по восточному времени времени (3.27 пятницы мск) с космодрома имени Кеннеди во Флориде. Трансляция велась на официальном сайте SpaceX."Развертывание спутников OneWeb завершено", - говорится в заявлении.По данным OneWeb, речь идет о выводе на орбиту 40 спутников. Они расширят группировку OneWeb до чуть более 500 аппаратов, что составляет почти 80% от запланированной общей численности.Россия в марте 2022 года отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама спутниковая компания не дала гарантий, что спутники не будут использованы в военных целях.Спутники OneWeb призваны обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для пользователей по всему миру к 2027 году. Конкуренцию ему составляет Starlink - проект с аналогичными целями, реализацию которого начала компания SpaceX в феврале 2018 года.

https://ria.ru/20221123/sputnik-1833535461.html

https://ria.ru/20220322/sputniki-1779368654.html

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илон маск, флорида, россия, oneweb, spacex, в мире