06:39 09.12.2022 (обновлено: 12:55 09.12.2022)
SpaceX вывела на орбиту спутники своего конкурента компании OneWeb
SpaceX вывела на орбиту 40 спутников своего конкурента компании OneWeb
© AP Photo / John RaouxЗапуск ракеты SpaceX Falcon 9 со спутниками OneWeb с космодрома имени Кеннеди во Флориде
© AP Photo / John Raoux
Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 со спутниками OneWeb с космодрома имени Кеннеди во Флориде
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Компания SpaceX Илона Маска вывела на орбиту спутники своего конкурента в области спутникового интернета компании OneWeb, от сотрудничества с которой отказалась Россия.
Запуск ракеты Falcon-9 состоялся в четверг в 17.27 по восточному времени времени (3.27 пятницы мск) с космодрома имени Кеннеди во Флориде. Трансляция велась на официальном сайте SpaceX.
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"Развертывание спутников OneWeb завершено", - говорится в заявлении.
По данным OneWeb, речь идет о выводе на орбиту 40 спутников. Они расширят группировку OneWeb до чуть более 500 аппаратов, что составляет почти 80% от запланированной общей численности.
Россия в марте 2022 года отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама спутниковая компания не дала гарантий, что спутники не будут использованы в военных целях.
Спутники OneWeb призваны обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для пользователей по всему миру к 2027 году. Конкуренцию ему составляет Starlink - проект с аналогичными целями, реализацию которого начала компания SpaceX в феврале 2018 года.